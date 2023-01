ENGLEZ SE OBRUŠIO NA DINAMO: ‘Mnogo toga nije funkcioniralo, veselim se povratku karijere na pravi put’

Baš kada smo mislili kako će Robbie Burton s Maksimira otići bez pozdrava, bivši kapetan mladog sastava Arsenala i sad već bivši igrač Dinama, oprostio se od plavih u dosta negativnom tonu.

Burton trenutno igra u Irskoj za Sligo Rovers, klub u vlasništvu građana Sligoa, a kamo će sada kad je slobodan igrač još se ne zna.

Englez je u Dinamo došao u veljači 2020. godine, kao dotadašnji kapetan mlade momčadi Arsenala, a za Dinamo je odigrao samo 17 utakmica, a tijekom tog perioda bio je na posudbi u Istri, gdje se teže ozlijedio i sada je u irskim Sligo Roversima, gdje je redovno nastupao.

