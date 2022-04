ENGLEZ PRODAO DRES “BOŽJE RUKE”: Jedna od najskupljih dresova svih vremena

Steve Hodge skupio je 24 nastupa u dresu Engleske. Od ta 24 najviše se ističe onaj u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Meksiku 1986.

Bio je to susret u kojem je Argentina slavila s 2:1, a Diego Maradona ušao je u nogometnu besmrtnost na toj utakmici. Prvi gol je čuvena “Božja ruka”, a onaj drugi je remek-djelo nogometnog genija kada se sjurio sa svog gola prema protivničkom i nanizao gotovo cijelu Englesku.

Upravo je junak s početka priče, Hodge, poslije utakmice razmijenio dres s Maradonom i dobio uspomenu na povijesnu utakmicu. Hodge je napisao i biografiju: ” Čovjek s Maradoninom majicom”.

It’s been an honour and a privilege to look after *that* Diego Maradona shirt for over 18 years.

Interested to see who snaps it up next. There’s always room in our squad for another loan signing… 😉 https://t.co/94ANl1tQMT pic.twitter.com/qv1rtrKGNc

— Nat. Football Museum (@FootballMuseum) April 6, 2022