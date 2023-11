Engleskim velikanima prijeti izbacivanje iz Premier lige

Priljevom velikog kapitala u nogometne klubove na Otoku, došlo je do uspostave financijskog fair-playa, koji sprječava klubova da troše basnoslovne svote novca na transfere i plače igrača.

Tako smo jučer bili svjedoci kako Engleski nogometni savez oduzeo 10 bodova Evertonu, baš zbog kršenja financijskog fair-playa, uz naznaku kako je klub iz Liverpoola kršio pravila o održivosti i profitu lige.

Everton je tom kaznom pao na 19. mjesto u Premier ligi sa samo četiri boda, isto koliko ima i zadnji Burnley, a čelnici kluba najavili su žalbu na odluku i naveli kako pozorno promatraju što će se događati s drugim klubovima obuhvaćenim istragom.

Istrage traju

Osim protiv Evertona Savez vodi istrage protiv Chelsea i Manchester Cityja, a klub našeg Kovačića i Gvardiola je optužen po 115 točaka, ali se ne nazire kada će slučaj biti okončan.

🚨 Manchester City and Chelsea run the risk of relegation from the Premier League after Everton’s 10-point deduction set a powerful precedent.

(Source: @MailSport) pic.twitter.com/B6vObph9HR

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 18, 2023