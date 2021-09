ENGLESKI PRVAK PRATI MLADOG HRVATA (18)! Veliki talent ostao iznenađen, a njegova priča tek počinje

Autor: I.K.

Niko Rak, 18-godišnji defanzivni veznjak Šibenika, jedan je od mladih aduta na kojima bi hrvatska reprezentacija trebala graditi budućnost. Kao i obično s velikim talentima, za njih se brzo pročuje i privuku pozornost, a tako je i u slučaju mladog Šibenčanina.

Rak je već ‘na meti’ engleskog velikana, prvaka Manchester Cityja. Mladić koji u hrvatskom prvenstvu gradi svoj put u dresu Šibenika. Od ove sezone je stalni član prve momčadi, a s ugovorom koji traje do 2024. godine, na Šubićevcu od njega očekuju puno.

Dakako, posebni dio ove priče je interes koji za njega pokazuje aktualni prvak Engleske.

Zanimanje mu godi

Predstavnik Manchester Cityja gledao je Raka nedavno. To se dogodilo potkraj kolovoza dok je Šibenik kod kuće igrao protiv Istre 1961, s pobjedom s 3:1 u tom susretu, a mladi defanzivni veznjak odigrao je svih 90 minuta. Rak nije znao tko ga gleda, to je otkrio u razgovoru za Sportske novosti, a interes koji privlači mu ne smeta.

‘Ostao sam iznenađen, a možda je tako i bolje jer je moguće da bih imao tremu. Bilo mi je sjajno čuti da me gleda predstavnik tako velikog europskog kluba, no to je samo razlog i motiv da zapnem još više’, rekao je za SN mladić čija je priča u seniorskoj konkurenciji tek na početku. Gledajući dalje, Rak je dodao da kani ići korak po korak.

Trener mu daje priliku

Španjolac Mario Rosas, trener Šibenika, pruža mladom veznom igraču sve veću šansu u prvoligaškim utakmicama. Rak je do sada bio u akciji u šest prvenstvenim susretima, dvaput s punom minutažom, a izdvajaju se dvije asistencije u uvjerljivoj domaćoj pobjedi sa 6:2 protiv Hrvatskog dragovoljca sredinom kolovoza u petom kolu.

Rak je sretan zbog prilike koju dobiva, a veseli ga i status koji ima u hrvatskoj U19 reprezentaciji, u momčadi koju s klupe vodi izbornik Josip Šimunić.

Želi još više

Nakon Šimunićevog poziva, mladi šibenski adut je u jednoj od tri nedavne utakmice hrvatske U19 selekcije bio i kapetan. Za SN je kazao da mu je to bila velika čast, a otkrio je i kakve ambicije ima.









‘Nadam se i želim ići dalje, jednog dana zaigrati i za ‘A’ reprezentaciju Hrvatske. No, treba ići korak po korak’, zaključio je nadareni hrvatski defanzivni veznjak, koji je 18. rođendan proslavio ovog ljeta.