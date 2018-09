ENGLESKI NIŽELIGAŠ IZAZVAO POMUTNJU! Raprodali dresove sa slavnim antifašističkim sloganom

Nisu se nadali ovakvoj reakciji javnosti

Mali nedavno osnovani nogometni klub iz jedne od nižih engleskih liga privukao je pozornost nakon što je njegov dres, inspiriran borbom protiv nacionalista u Španjolskom građanskom ratu, rasprodan u Španjolskoj.

Clapton CFC je klub iz istočnog dijela Londona koji od ove sezone igra Middlesex County League Division One, jednu od nižih liga engleskog prvenstva. No, zahvaljujući prodaji preko 2.500 primjeraka svog gostujućeg dresa – uglavnom Španjolcima – zaradio je 60.000 funti.

Naime, klub je primio preko 5.000 narudžbi za svoj gostujući dres u bojama republikanskih snaga koje su se borile protiv vojske generala Francisca Franca prije 80 godina i nakon što mu se “srušila” stranica morao je prestati primati daljnje narudžbe.

the story behind those @ClaptonCFC shirts with @Mr_Ocran and the rest of the gang – No Pasaran – London football team sells out of Spanish Civil War shirts https://t.co/eOFdFFUbkj pic.twitter.com/zgyFxFmy1T

Crveno-žuto-ljubičasti dres s antifašističkim sloganom “No Pasaran” (Neće proći) igrači Claptona prvi su put nosili u prijateljskoj predsezonskoj utakmici u subotu pred oko 232 gledatelja. Klub su osnovali navijači koji su se razdovojili od susjednog Clapton FC-a nakon svađe s vlasnikom.

“To je bio šok za nas s obzirom da smo očekivali da ćemo ih prodati svega 250 u godinu dana”, izjavio je dizajner dresa i član Clapton CFC-a Thom.

“Nismo očekivali takvu medijsku pozornost”, izjavio je trener Geoff Ocran nakon prve ovosezonske utakmice.

‘It feels like we’ve been to space and we just want to get back there’: the multi-layered story of @ClaptonCFC and what’s been an incredible few weeks for them https://t.co/i9M79tBYBW

— The42.ie Football (@football_ie) 16 September 2018