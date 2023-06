Engleski izbornik oštro po nogometnim moćnicima: ‘To što rade Modriću je potpuno bizarno’

Velika količina utakmica koju igraju moderni nogometaši pomalo postaje besmislena, a engleski izbornik Gereth Southgate prozvao je FIFA-u i UEFA-u, zbog prenatrpanog rasporeda.

Tako su nogometaši Gordog Albiona u lipnju morali odigrati dvije utakmice kvalifikacija za Euro protiv Malte i Sjeverne Makedonije, a Southgate je strahovao najviše od umora igrača poslije dugačke sezone.

Izbornik engleske je kao primjer naveo i Luku Modrića, koji je sa svojih 37 godina odigrao 65. utakmica u devet različitih natjecanja.

🗣 Gareth Southgate: “Luka Modrić played his 65th game of the season vs Spain. He played 9 different competitions: Spanish Super Cup, Uefa Super Cup, CWC, Champions League, La Liga, Copa del Rey, Euro qualifiers, World Cup and Nations League. He’s 37. Absolute respect for him.” pic.twitter.com/cHo69rafDn

