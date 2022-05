ENGLESKA MU NIJE BILA SUĐENA: Povratak u Hajduk bila bi najbolja opcija za sve

Izgleda kako za Nikolu Vlašića Premiership nije bio suđen, niti u svojem drugom pokušaju nije se uspio nametnuti u jednoj od najboljih liga na svijetu, te su iz njegovog West Hama odlučili Nikolu staviti na posudbu, uz mogućnost otkupa.

Vlašić je nakon Evertona procvao u Rusiji u Moskovskom CSKA, te je u transferu teškom 30 milijuna eura otišao nazad u Englesku u West Ham, li se nije naigrao.

Nikola je minutažu dobivao na kapaljku, igrao je u onim manje važnim utakmicama, ali ni tada nije oduševio Davida Moyesa koji više ne računa na našeg reprezentativca.

Povratak u Hajduk

Vlašić ne bi trebao imati problema u pronalasku novog kluba, tražio ga je Milan baš na posudbu s opcijom otkupa, ali možda bi za Vlašića najbolji bio povratak u Split.

Hajduk je napravio onaj iskorak ove sezone koje se dugo čekao od Majstora s mora i možda bi igrač poput Vlašića bio ona karika koja je nedostajala ove sezone za prekid dominacije Dinama, a samom igraču atmosfera u Hajduku vratila bi formu i samopouzdanje.

💥BOOOM!💥

It looks like Nikola Vlasic will leave @WestHam this summer. Hammers have put Croatian midfielder on transfer list. They want to sell him, but also are willing to let him on loan. @acmilan wanted Vlasic one year ago.

TM value➡️€25.0m

MORE⬇️https://t.co/CsmKTaET1h

— Ižak Ante Sučić (@IASucic) May 29, 2022