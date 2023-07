Engleska legenda u Hrvatskoj: Nedavno dobio novi posao, a momčad ga dočekala

Razdoblje u kojem je pred vratima nova sezona doveo je na pripreme u Hrvatsku i momčadi iz inozemstva, a jednu od njih odnedavno vodi engleski nogometni velikan Steven Gerrard, koji je u igračkim danima bio neraskidivo vezan uz Liverpool.

Dugogodišnji kapetan kluba s Anfielda je novi izazov u trenerskoj karijeri pronašao u Saudijskoj Arabiji, u tamošnjem Ettifaqu, a svojoj novoj momčadi pridružio se na pripremama u Sv. Martinu na Muri.

Za Gerrarda, ovo je trenerski povratak u Hrvatsku s obzirom na to da je svojedobno vodio škotski Rangers protiv Osijeka u kvalifikacijama za Europsku ligu. Bilo je to pri kraju srpnja i rano u kolovozu 2018. kada je klub iz Glasgowa prošao dalje s ukupnih 2:1.

Ovog puta, Gerrard je sa svojom momčadi na sjeveru Hrvatske, u međimurskom mjestu koje ima 2564 stanovnika.

Ondje je saudijski Ettifaq pronašao svoj mir na pripremama, a sada je s momčadi i slavni Englez sa svojom ekipom suradnika.

Za Gerrarda, odlazak u Saudijsku Arabiju je novi izazov u trenerskoj karijeri u kojoj je do sada bio samo na britanskom tlu, prvo u mlađim dobnim kategorijama u svojem Liverpoolu, potom s tri godine na klupi Rangersa, a na koncu i u Aston Villi.

U klubu iz Birminghama trajao je od studenog 2021. do otkaza tijekom prošle sezone, nakon samo 11 mjeseci na klupi Ville.

Dolazak u Saudijsku Arabiju objavljen je nedavno, a nakon toga, Gerrard je pohvalio situaciju u kojoj svi vuku u istom smjeru u klubu u koji je došao, što ga je privuklo da i on postane dio te priče.

