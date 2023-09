Emotivno otvorio dušu o Hajduku, zna kako zaustaviti Dinamo: ‘Ma ako njega nabave, ima nade za tron’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajdukov veteran iz osamdesetih godina, znan po borbenosti i nevjerojatnoj izdržljivosti, Šibenčanin Nikica Cukrov nerijetko nam je znao govoriti kako “ovaj današnji Hajduk previše ovisi o Livaji”.

Pa nam je pričao i nakon pet uzastopnih pobjeda na startu prvenstva, bez krzmanja „da je rezultat bolji od igre”.

“Hajduku nedostaje kvalitetni vezni igrač, pa ne može Livaja igrati i veznog i centarfora i krilo. Samo zato jer drugi to ne mogu. To tako neće ići”, govorio nam je Cukrov.





Livaja je tu da zabija

Opet smo ga nazvali, da vidimo kako danas gleda na situaciju s Hajdukom.

“Netko Livaji treba dodavati lopte, nije tu Livaja da dodaje, nego da zabija. Prije ili kasnije će se tako Livaja iscrpiti”, danas nam kaže.

Veli da je iznenađen s dva poraza u nizu, kući protiv Istre i na gostovanju u Gorici:

“Ma, nije Hajduk bio toliko očajan u obje utakmice da je to definiralo poraz. Ali, nije bio ni potrebno dobar da bi suparnika natjerao da se brani i da osjeti kako su mu šanse male. Obje momčadi su tijekom utakmice osjetile Hajdukovu nekakvu nevoljkost i u zadnjim sekundama to iskoristile. Ono što je najgore, kad se dogode ovakve stvari, momčadi ponestane i elana i samopouzdanja. Sigurnih šest bodova prosuti, to bi na svaku momčad djelovalo”.

Otkud toliki pad u igri…

“Još prije kada smo razgovarali dotakli smo se teme o pojačanjima. Ovi igrači, mahom stranci, koji su dovedeni nisu istinska pojačanja. To su igrači da zakrpaju ‘raster’. Zna se što su pojačanja, to su igrači koji čine prevagu. Hajduku nedostaje playmaker, čovjek koji će razigrati momčad. Krovinoviću to ne uspijeva. A kako je sve orijentirano prema Livaji onda se gube konci igre u napadu, sve je predvidljivo i Hajduk nije opasan koliko to želi. Da, kod mnogih igrača nedostaje znanja, pa ne može te suparnik ranga Gorice stisnuti zadnjih nekoliko minuta”.









Je li se sad Hajduk definitivno ispuhao?









“Ne treba tako gledati. Isto kao što se govorilo nakon one serije pobjede da se Dinamo neće vratiti – moguće jest da će se Hajduk vratiti jači. I Dinamo je preživio već jednu krizu. A liga nam je izjednačena, Dinamo je opterećen i dalje europskim dvobojima.”, kaže nam i zaključuje:

“Ne bih želio ništa prognozirati, sad smo se dotakli ova dva neugodna iznenađenja po Hajduk i to je to. Uvijek se igra, a dok ima vremena za isparaviti kiks šanse su realne, pa i za naslov. Ali, ovakve stvari se zaista ne bi smjele događati, pa još i u nizu”.