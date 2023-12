Emisar engleskog velikana dolazi na Poljud zbog Hajdukovog dijamanta

Iako je Marko Livaja neupitno najveća zvijezda današnjeg Hajduka, nositelj igre svojim zalaganjem, trkom, ali i nogometnim umijećem je mladi 19-godišnji Amerikanac Rokas Pukštas.

Hajduk je patio dok je Rokas bio ozlijeđen, iz nekog razloga nedostajala je ta njegova nevjerojatna trka u sredini terena i ulazak u prilike iz drugog plana, a kada se vratio na teren Hajduk je opet prodisao.

Pukštas je nedavno produljio ugovor s Hajdukom do 2027. godine, ali jako je teško za vjerovati kako će mladi američki reprezentativac ostati tako dugo na Poljudu, već oko njega pipke pletu veliki klubovi.

ROKAS PUKSTAS is attracting the attention of German clubs, @FabrizioRomano reports, & the 19yo is being tipped to play for the USMNT at the 2026 World Cup. 👀🇺🇸🦅 pic.twitter.com/5lgg9aofC5

— Men in Blazers (@MenInBlazers) December 1, 2023