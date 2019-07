EKSPRENSNO NAŠLI ZAMJENU ZA BRADARIĆA: Hajduk dovodi bivšeg dinamovca koji se nije snašao u Monacu

Talentirani lijevi bek Hajduka, Domagoj Bradarić, u srijedu bi trebao krenuti prema Francuskoj, odnosno Lilleu. Hajduk ga je prodao za sedam milijuna eura plis milijun i pol kroz razne bonuse i još deset posto od sljedećeg transfera.

Hajduk neće dugo čekati i odmah kreće po zamjenu i to vrlo zanimljivu. Naime, na Poljud bi trebao doći David Čolina iz Monaca i to za 700 tisuća eura odštete. Čolina je bio perspektivni bek Dinama iz one čuvene generacije 2000., ali je prošlog ljeta na sveopće iznenađenje svih prodan u Monaco za 1.3 milijuna eura.

U Monacu se nije naigrao, niti je izborio nastup u prvoj momčadi, pa se prelazak u Hajduk čini kao vrlo dobar potez.