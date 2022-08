‘EKSPLODIRAO JE KLASOM, KVALITETOM, DRIBLINZIMA…’ Nevjerojatna priča Vatrenog, što mu radi taj čovjek

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Sezona u engleskom Premiershipu započela je proteklog vikenda, a na njenom otvaranju, još uvijek traje bolna priča Nikole Vlašića u West Hamu. U godini koja je za sve kandidate za reprezentaciju osobito važna zbog Svjetskog prvenstva, Vlašić se nada brzom rješenju svojih problema s obzirom na to da i dalje ne igra u londonskom klubu, što se nastavilo i u porazu od Manchester Cityja na početku novog prvenstva, bez dobivene minutaže u momčadi koju slaže David Moyes.

Svojim potezima koji traju sada već drugu sezonu u nizu, Moyes daje poruku da na 24-godišnjeg hrvatskog reprezentativca ne računa, a dok se čeka mogući odlazak negdje drugdje, u fokusu ostaje interes koji za Vlašića pokazuju u klupskim prostorijama Torina.

Važni dio te priče je i Ivan Jurić, hrvatski trener na klupi torinskog kluba, a sa svojom neugodnom pričom koja se za sada nastavlja, Vlašić privlači pozornost i u talijanskim medijima, između ostalog, i s detaljima koje danas približava Tuttosport, sportski dnevnik sa sjedištem upravo u Torinu.





Status kod trenera nije lako objasniti

U toj svojoj priči, Tuttosport je istaknuo da se nastavljaju Vlašićeve brige u Londonu, i dalje u situaciji u kojoj ne dobiva pravu priliku svojeg trenera. Spominje se kako je to izgledalo prošle sezone, između ostalog, sa samo 19 nastupa u utakmicama Premiershipa, tek šest u početnih 11, ali i sa sveukupno 1.300 odigranih minuta u svim natjecanjima, što je također izazvalo puno razloga za brigu. Sve ovo dogodilo se nakon što su u West Hamu bili jako zagrijani za Vlašića dok je lani u ljeto trajao prijelazni rok, a kako približava talijanski list, na koncu su ga i doveli nakon što su se za njegov transfer iz moskovskog CSKA ‘isprsili’ ponudom od 26 milijuna eura, uz još osam milijuna eura u bonusima.

U Moskvi bio odličan

Tuttosport podsjeća i na raniji dio Vlašićeve priče, u dresu moskovskog CSKA, u kojem je svojim predstavama postao jedan od najboljih igrača u ruskom klupskom nogometu. To je pokazivao učinak koji je Vatreni imao, sa sveukupno 33 gola i 21 asistencije u 108 odigranih utakmicama u svim natjecanjima, no talijanski list istaknuo je i kako je to izgledalo na terenu.

‘Eksplozija klase, kvalitete – driblinzi, varke, asistencije, završnica…’, piše Tuttosport o Vlašićevoj igri u dresu Moskovljana, spominjući i da se po dolasku u London sve brzo okrenulo u drugačijem smjeru.

Traži se spas prije SP-a

Dok je bio u Moskvi, za Vlašićevo dovođenje su se zanimali i drugi, između ostalog, i veliki Milan, a sada, u prvom planu je selidba u Torino, najvjerojatnije na posudbu, kako donosi tekst Tuttosporta. Hrvatskog reprezentativca u torinskom klubu jako želi vidjeti Ivan Jurić, trener sa sada već jako bogatim talijanskim iskustvom, koji Vlašićeve kvalitete dobro zna i jako cijeni, dodaje torinski list.

Tuttosport donosi da je odlazak u Torino velika želja i 24-godišnjem hrvatskom reprezentativcu. Ističe se da je njegova poruka West Hamu bila upravo takva, bez okolišanja kamo bi volio ići, a za sada, stvar i dalje stoji, s najavom da bi se pomak ipak mogao dogoditi jedan od ovih dana.