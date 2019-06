EKSKLUZIVNO! Mamić ulovljen u društvu fatalne političarke! Tko je dama koja s bjeguncem gradi poslovno carstvo u BiH?

Autor: Iva Međugorac

”Zdravko Mamić kupio je zemlju za športski centar u Ravnom”, na svojem je Facebook profilu napisala bosanskohercegovačka političarka Stana Burić pohvalivši se ujedno i fotografijom s, donedavno, alfom i omegom hrvatskog nogometa. Burić je inače diplomirana ekonomistica i članica HDZ-a Bosne i Hercegovine, a uz to je obnašala i cijeli niz političkih dužnosti u susjednoj državi, među ostalim i kao voditeljica tima za razvoj, ali i kao predsjednica Općinskog vijeća Ravno. Također je radila i kao voditeljica lokalnog Doma zdravlja Ravno, ali i kao tajnica u ondašnjoj osnovnoj školi. U biografiji joj stoji i podatak kako je bila voditeljica ispostave Zavoda za zdravstveno osiguranje, a osim toga vodila je ispostave FZ MIO/PO.

S druge strane valja reći kako je Ravno općina na jugoistoku Bosne i Hercegovine, koja graniči s Hrvatskom, a prema općinskim internetskim stranicama, turizam je ondje jedna od najperspektivnijih gospodarskih grana. To nije čudno s obzirom na to da je nadomak Dubrovnika, a kada se vidi kakvu perspektivu ima ovaj kraj, ne treba čuditi ni to što je poduzetni Mamić ondje vidi potencijal za gradnju sportskog centra. No, ono što ipak čudi jest suradnja bosanskohercegovačkih političara s Mamićem, koji u Hrvatskoj nije razriješio pravosudnu trakavicu koja se vuče za njim i osigurava mu status bjegunca.

Naime, kao što je poznato, Mamić je ovih dana jasno dao do znanja da živ nema namjeru doći u hrvatski zatvor, a Vrhovni sud odbio je prijedlog obrane za izuzećem predsjednika osječkog Županijskog suda u drugom predmetu protiv njega. Riječ je o odluci koja znači uklanjanje posljednje prepreke za raspisivanje nove tjeralice za njime, što bi trebalo rezultirati time da dvojno državljanstvo koje Mamić ima više neće biti zapreka njegovu izručenju Hrvatskoj.

“Ako me budu nasilu prebacili, ja sam već davno obećao hrvatskoj javnosti što ću učiniti. Pa živ neću izaći pred hrvatski sud. I neću živ sjediti u hrvatskom zatvoru, a u bosanskom bez problema. Vrlo jednostavno, slučaj Praljak. Šta sad hoćete da vam nacrtam kako bih to učiniio? Rekao sam da živ ne bih došao u hrvatski zatvor”, rekao je prije nekoliko dana Mamić u razgovoru za “Provjereno” otkrivajući i kako su mu suci koji su mu sudili rekli da će biti slobodan.

”Ja sam se s tim sucima družio, pio, sretao ih i ja sam znao da ću biti slobodan. Svi su odvjetnici uvjeravali u to, imao sam info s terena da ću biti oslobođen i onda sam dobio info da je izvršen pritisak na sudsko vijeće u Osijeku, da su oni ucijenjeni, i nisam imao izbora”, rekao je Zdravko Mamić.

No, nije se Mamić družio samo sa sucima, družio se i s hrvatskom političkom elitom, poglavito onom HDZ-ovom koju je financirao, a ugodno se s Mamićem družila i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Nacional je svojedobno pisao kako je Mamić u takozvani crni fond HDZ-a dao više od milijun eura, a zauzvrat mu je omogućeno da nakon presude od šest i pol godina zatvora zbriše u BiH. Nekoć bog i batina hrvatskog nogometa, godinama je gajio prisne odnse s HDZ-ovcima i ključnim ljudima stožerne strane, a sada, izgleda, slične odnose ima i s njihovim kolegama iz BiH, dok ga istodobno krasi titula bjegunca nepravomoćno osuđenog na šest i pol godina zatvora zato što je Dinamo oštetio za 116, a državu Hrvatsku za 12 milijuna kuna. Propitkuje se i Mamićeva veza s Franjom Vargom, nekadašnjim MUP-ovim informatičarom, jednim od ključnih aktera afere SMS koja uključuje i kuma potpredsjednika sabora Milijana Brkića te vozača ministra Tomislava Tolušića.

Podsjetimo, prije nekoliko dana Vrhovni sud ukinuo je odluku osječkog Županijskog suda, koji se u veljači proglasio mjesno nenadležnim za odlučivanje o osnovanosti treće optužnice protiv bivšeg čelnika NK Dinama Zdravka Mamića, koju je pred tim sudom podiglo zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo, tereteći ga da je od 2002. do 2007. iz kluba izvukao 16,7 milijuna kuna, izvijestio je osječki Županijski sud.

Prilikom podizanja optužnice tužiteljstvo je predložilo da se postupak po novoj optužnici spoji s postupkom koji se protiv Mamića vodi pred osječkim Županijskim sudom zbog zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, a slijedom optužnice USKOK-a.