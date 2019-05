EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO! Dinamo preotima dvojicu najvećih talenata Rijeke, odšteta astronomska!

Aktualni doprvak Hrvatske i osvajač Kupa, Rijeka, ove je sezone pod vodstvom Igora Bišćana iznjedrila dvojicu iznadprosječno kvalitetnih mladih igrača. I već je ta činjenica sama po sebi velika vijest jer se u proteklih nekoliko godina, pogotovo u vrijeme Matjaža Keka, na prste jedne ruke mogu nabrojati mladi igrači koje je Rijeka uspjela promovirati i afirmirati iz vlastite škole.

Riječ je o veznjaku Ivanu Lepinjici i krilnom Denisu Bušnji. Na prvi pogled ili bolje rečeno internetsku pretragu, što će mnogi odmah napraviti, dečki su, u kontekstu tržišta koje današnji nogomet diktira, gotovo pa bezvrijedni. Eto, Transfermarkt, relevantan portal koji procjenjuje vrijednost igrača i bilježi statistiku, a na koji se mnogi novinari i stručnjaci oslanjaju, kaže kako Lepinjica vrijedi tek 90 tisuća eura, a Bušnja 200 tisuća eura. Dakle, za današnje pojmove, sitniš.

Uistinu, zaviri li se malo dublje, nisu puno niti odigrali. Bušnja je odigrao tek 13 utakmica, uz svega 336 minuta na terenu i zabio je jedan gol, onaj u Kupu i to Križevcima, dok je Lepinjica imao nešto konkretniju minutažu odigravši 2244 minute u 27 utakmice i uz tri pogotka i jednu asistenciju, ali je polovicu toga odigrao u 2. HNL kao član Zadra, gdje je bio na posudbi prvi dio prvenstva.

No, drugačije to izgleda na terenu. Lepinjica je moderan defenzivni veznjak, stasit je, jak, posjeduje trkačku moć, sjajno čita igru, a zbog svoje motorike i mirnoće pri iznošenju lopte i sigurnosti pri dodavanjima, sjajan je igrač za tranziciju čak i pokretanje napada iz dubine. Dakako, zbog svoje visine (190 cm) dominantan je u igri glavom i može dobro poslužiti i pri prekidima. Bušnja je pak prodorno krilo sa sjajnim driblingom i što je najvažnije može igrati na obje strane.

Trgovina s Dinamom

Upravo su to prepoznali brojni strani klubovi pa smo tako nedavno doznali kako Lepinjicu i Bušnju potražuje Udinese i Fiorentina te za njih nude pozamašnu svotu novca. Fiorentina ih je navodno željela obojicu za 10 milijuna eura, odnosno Lepinjicu za šest, a Bušnju za četiri, odnosno Udinese je nudio oko sedam za Lepinjicu. Doznajemo kako to nisu jedini klubovi koji potražuju riječki dvojac, a do ljeta će popis udvaratelja vjerojatno još dodatno porasti.

Doznajemo pak sada kako je Lepinjicu već pokušao angažirati Juventus, koji je poslao predugovor i ponudu da ostane na posudbi u Rijeci još jednu sezonu, ali kao njihov igrač. Gledali su mlade nogometaše Rijeke i skauti Tottenhama na protekloj utakmici kupa s Dinamom. Međutim, uz tu novost, iz izvora bliskog klubu, donznajemo kako je u priču umješao i Dinamo. Vjerovali ili ne Dinamo u paketu želi dovesti talentirani riječki dvojac, ali upitno je koliko će daleko biti spremni otići s odštetom.

Sanzali smo kako predsjednik Rijeke nema namjeru pustiti Lepinjicu i Bušnju ispod deset milijuna eura, odnosno minimalno šest ili sedam za Lepinjicu, i minimalno tri ili četiri za Bušnju. Dinamo i Rijeka imaju dobre poslovne odnose, to nitko ne može osporiti jer u gotovo svakom trenutku, otkako je Mišković predsjednik, u svojoj momčadi imaju po jednog ili više ex-dinamovca, koji je tamo došao ili okolnim ili izravnim putem. Na nekima, poput Kramarića i Andrijaševića, ostvarili su rekordnu zaradu. Ne kažemo da će Mišković popustiti i poput Lokomotive prodati igrača Dinamu ‘ispod cijene’, ali tko zna, možda padne neka razmjena, ima i Dinamo štošta za ponuditi.

S druge pak strane, Mišković i Bišćan tek su sada, na kraju sezone, osvojivši Kup, malo primirili duhove kod navijača koji vode agresivnu kampanju za smjenu Bišćana i njegova pomoćnika Pilipovića. Stoga, pitanje je želi li Mišković riskirati odmazdu navijača ako proda dvojicu najvećih talenata ljutom rivalu…