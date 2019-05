EKSKLUZIVNI INTERVJU ZA DNEVNO! Štimac otkrio zašto je otišao na drugi kraj svijeta: ‘To je moja najveća bol! ‘

Uspostavili smo liniju s Indijom, s Igorom Štimcem, odnedavno izbornikom Indije koji je zasukao rukave, primio se posla na pripremama za Kraljevski kup u Tajlandu. S “novom” Indijom pokušat će pokrenuti mišljenje da to nije nogometni analfabet i antitalent, vać naprotiv, zemlja s golemom perspektivom. Napose u nogometu.

Danas postoje mnoge platforme komuniciranja, nije samo telefon u opticaju, ne krče, te se Štimac sjajno čuje:

“Indija je sjajna zemlja u svim aspektima, zašto ne bi bila i u nogometu. To je moja egida u novom poslu”, kaže nam u uvodu Igor Štimac

Naravno, zanimalo nas je kako je on uopće došao do Indije, na koji način, priča je zanimljiva;

“Neću se skrivati, prilično sam povezan s Hrvatskim nogometnim savezom. Ja sam predsjedniku Davoru Šukeru rekao da bi moglo biti zanimljivo prijaviti se za izbornika indijske reprezentacije, kada smo vidjeli natječaj. Znam da su se kandidirali i neki mnogo poznatiji treneri, poput Svena Gorana Ericssona. No ja ni časa nisam oklijevao, otputovao sam u Indiju, došao do Saveza. Nemalo sam se iznenadio da sam jedini došao na razgovor, svi su se drugi obraćali čelništvu tog saveza preko Skypea. To nije moj način komuniciranja, neću reći da je to prevagnulo, ali ljudima se dopalo. Naravno, došao sam i pripremljen”.

Zanima nas što ste im pričali?

“Počeo sam s Hrvatskom, mi ni sami ne shvaćamo da smo čudo. Sa samo 4,3 milijuna stanovnika Hrvatska je najmanja zemlja koja je od Urugvaja stigla do finala svjetskog prvenstva. Indija, nasuprot tome, ima 1,3 milijarde ljudi. Kako postići ravnotežu? Teško je pronaći sličnosti. Postoje različite kulture, geni, vremenske i druge okolnosti. Svaka zemlja je različita i to je ono što nas dijeli. Ali ono što nas zbližava je naša ljubav prema nogometu. Sa svim poštovanjem, kriket je divan sport, ali to je igra koja se igra u tek nekoliko zemalja. Kriket ne može pomaknuti svijet, nogomet može. Moramo pronaći način da se natjecamo na Svjetskom prvenstvu. Ali, prvo moramo stabilizirati naše snage u Aziji, tu se pokazati kao autoritet i danas-sutra krenuti u juriš na svjetsku smotru”.

Dolaze informacije da ste odmah krenuli oštro i da se to dopalo čelnicima indijskog saveza?

“Došlo je i kod njih osjećaja da je puno zaslužnih igrača tamo zbog zasluga, a ne zbog forme i sadašnjeg učinka. Svaki trener ima svoju filozofiju. Mislim da većina nogometnih navijača u Indiji nije bila zadovoljna načinom igrom reprezentacije. To sam rekao ovima u Savezu i složili su se. Kada radite s određenim igračima duže se privikavate na njih. Neću imati vremena za to. Naši igrači moraju znati; Neću imati vremena ni za koga, kredita nema. Neću čekati da netko dođe u formu pa onda zaigra u mojoj vrsti. Nogomet je vrlo jednostavna igra. Ima svoja jednostavna pravila. Može biti komplicirano samo ako želimo. Mi smo jedini koji sve mogu zakomplicirati. Ne želim to raditi ovdje”.

Kako igrači reagiraju na vaš novi tretman?

“Na njihovim licima vidim da dobivaju informacije na dobar način. To je velika razlika s igračima ovdje u usporedbi s onima u Iranu ili Kataru. Slušaju dobro, dobro primaju informacije i brzo uče. Vrlo pozitivno. To mi pokazuje da možemo ubrzati napredak u učenju i napredovanju naše igre. U ovoj poziciji želim da moji igrači ne strahuju od grešaka. Zašto strah? Moramo vježbe ponavljati toliko puta da činimo minimum grešaka. Moram osloboditi pritisak s njihovih umova, osobito s mladim igračima. Učim ih, a dosta i znaju. Nogomet je igra pokreta. Koliko god se pomaknuli, rješenja će vam se predstaviti. Morate staviti to u razmišljanja igrača”.

Jeste li imali kakve dvojbe, nastaviti niz vašeg prethodnika Constatinea ili sve izokrenuti?

“Jest, razmišljao sam dugo, prvo sam htio vidjeti najbolje igrače i odlučio sam sve ispočetka. Maksimalno pomladiti momčad, napraviti bazu od 30 igrača i tesati ih. Uostalom, tako su uspjele i stotinu puta manje zemlje od Indije, poput Walesa, Sjeverne Irske, Irske, Islanda, pa i nas. S tom praksom počela je Danska osamdesetih godina, kada je razorila Europu aimala je samo 20 igrača koji su svi igrali u inozemnim ligama. Danas svaka zemlja može izvući 20 relativno dobrih igrača, onda je tu na dobrom treneru da to posloži i u jednom trenutku vas i Španjolska ne može pobijediti. Naravno, prvi je preduvjet fizička sprema, ja ovdje imam neke igrače koji snisu u stanju odigrati 90 minuta, s njima ne mislim počinjati utakmice. Da zaključim, izvukao sam 35 igrača, od toga 25 mladih i radimo.

Koju ćete formaciju preferirati?

“Definitivno ću inzistirati na tome da na terenu bude više tehnički ostvarenih igrača. Ako vam kažem, 4-4-1-1, to neće biti velika promjena. Ako kažem 4-1-4-1, to je veća promjena jer je osnova na krilima. Imamo vremena, teško je to sad reći. Samo je jedno sigurno, da nitko nije siguran. Evo, sad imamo pripreme u New Delhiju u kampu. Obavijestio sam i uistinu najboljeg igrača i strijelca Sunila Chhetrija da nije siguran u postavi. Malo me gledao, ali shvatio je. Svi počinjemo od nule. Nogomet je takav. Ne dobivate ništa za prošlost. Plaćate za današnji posao. Koliko ste uspješni danas, sutra ćete ponovno dobiti priliku. Ma, razgovaram sa svim igračima, svako malo, to je moj pristup. Moram to učiniti. Moram od njih i ja dobiti dobiti informacije”.

Vaše impresije o Indiji?

“Nisam ovdje nego tjedan dana, ali osjećam da sam ovdje već pet godina. Toliko sam čitao o indijskoj kulturi, indijskom nogometu i ligama i činjenici da znam sve igrače po njihovim imenima. Radim u zanosu. Preplavljen sam osjećajem da sam dobio šansu od Indijskog saveza. Indiju vidim kao uspavanog diva u nogometu i vidim mnoge prilike za mlade koji dolaze u moje redove”.

Pratite nogometnu situaciju u Hrvatskoj?

“U vrijeme Interneta je sve dostupno i¸pratim naravno, makar mi se čini da se opterećujem hrpom informacija. Hajduk je moja bol, to što se događa me čini nesretnim, ne u smislu da sam zainteresiran za neke dužnosti u klubu, već jednostavno što klub nema dobre rezultate dugo. I nitko da preispita model viđenja. Ali, o tome stalno pričam, sad sam okrenuo ploču, novi posao je najbolja stvar za otklanjanje boli!”

