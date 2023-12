Eduardov sin zaluđen Vatrenima: ‘Kaže da će jedino igrati za Hrvatsku’

Eduardo da Silva bez previle rasprave jedan je od najdražih igrača Dinama u ovom stoljeću. Napadač sa ubojitim osjećajem za gol imao bi puno veću karijeru da nije bilo one kobne ozljede u veljači 2008.

Bez obzira na to “Dudu” je bio i ostao legenda Dinama. Treći strijelac u povijesti vatrenih za Božić je stigao u svoj Zagreb kako bi odigrao Kutiju šibica i ušao u finale veterana .

“Sin me gleda, ovdje je. Kćer nije. Ima li nogometne gene? Pa ako neće biti na tatu, na koga će biti ha-ha. Naravno, nešto je povukao i na mamu. Mateus igra za Flamengo i igra s njima te ugovor s jednim velikim sportskim brendom. Obožava nogomet, napadač je, ali još točno ne zna hoće li biti u napadu ili na krilu. Ima dobru visinu, dobar udarac desnom nogom” govori za 24 sata o svom 13-godišnjem sinu.

Za koga bi sin Matheus igrao: “To je prerano, ali trenutačno on doma kaže da će jedino igrati za Hrvatsku. Ali znate, djeca mijenjaju mišljenje. Ali dao Bog prvo da postane nogometaš, ako dođe do te razine, onda sve OK. Navijao je za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu protiv Brazila. U razredu su gledali u školi na velikom ekranu sa hrvatskim dresom. Rekao sam mu da pazi i da ne provocira, ne znam što se dogodilo, mogu misliti što je bilo da je bio ‘glavna faca.”

Planira se vratiti u Europu: “Živim četiri godine u Rio de Janeiru, dolazim tu dva puta godišnje kad mogu, na zimu i na ljeto. Još malo pa imam plan vratiti se živjeti u Europu. Nisam siguran još hoće li to biti Hrvatska, čekam da djeca narastu pa ću vidjeti.”

Pričalo se da bi mogao biti skaut Dinama: “Pratim rezultate i igrače Dinama, ali ne znam što se to točno događa s upravom. Znam otprilike igrače u velikim brazilskim klubovima i tamo ih pratim, ali zasad sam isto samo čuo preko novina za rad u Dinamu. Pratim rezultate ‘modrih’, ali nitko me nije kontaktirao. Šuška se, bilo je priča prije dvije godine kad sam revijalno igrao na utakmici u čast Cici Kranjčaru.”