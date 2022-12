EDUARDO DA SILVA OPET ODUŠEVIO: ‘Sve dok Hrvatska igra, ja ću navijati za Hrvatsku’

Jedan od najboljih napadača koje je ikad imala Hrvatska reprezentacija sigurno je Hrvat brazilskih korijena Eduardo da Silva ili skraćeno Dudu.

Eduardo je bio jedan od onih igrača koji su mogli imati zvjezdanu karijeru, dok ga nije uništio engleski mesar Martin Taylor i skoro mu uništio karijeru.

Dudu je tada bio u Arsenalu, u koji je dovede na zahtjev velikog Wengera kao zamjena za Henrya i upravo kada se počeo dizati i zabijati golove Taylor mu je skoro otkinuo nogu i nažalost Eduardo se nikada nije u potpunosti oporavio od toga.

Iako Eduardo ima dvije domovine, Brazil i Hrvatsku za njega nije bilo sumnje za koga će navijati ovaj petak od 16 sati u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva.

Dok igra Hrvatska navijam za nju

Tako je Eduardo na svojoj Fcebook stranici objavio fotografiju sebe i obitelji u kockastim dresovima uz opis; ‘Velika pobjeda! Bravo ekipa! Mala država, veliko srce! Idemo do kraja!’, a danas je za HRT komentirao utakmicu protiv Brazila. Danas se javio i za HRT prokomentirao šanse Hrvatske protiv Brazila:

“Hrvatska mi je dala šansu da budem ono što sam postigao u životu i naravno da sam zahvalan za to i, naravno, sve dok Hrvatska igra, ja ću navijati za Hrvatsku”, rekao je Dudu i dao svoju prognozu:

“Ako izdrži prvih 20 minuta protiv Brazila, stvorit će se napetost i bit će teško za Brazilce, a Hrvatska će se osloboditi uz igru. Mislim da je oružje reprezentacije Hrvatske sredina terena. Luka, Brozo i Kova, oni dirigiraju i ako budu njih trojica pravi, sigurno ćemo kontrolirati utakmicu. Bit će teško, ali ja vjerujem”, rekao je Dudu.

Gotta love it when Brazilian born @EduardoDaSilva says ‘Idemo do Kraja!’ pic.twitter.com/vRycK2EPIw









— Ante🥈🥉 (@AnthonyZoric) December 5, 2022