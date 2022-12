(FOTO) PA OVO NIJE NORMALNO, OVO NIJE ZALEĐE!? Pogledajte zašto sudac nije poništio gol Japancima!

Hrvatska je u prvom poluvremenu gubila protiv Japana 1:0, kada je krajem prvog poluvremena Daizen Maeda bio sam usred našeg peterca i zabio pored nemoćnog Livakovića.

Gol je morao biti provjeravan putem VAR-a, zbog mogućeg zaleđa, ali na žalost gol je ostao i Hrvatska je gubila 1:0 na poluvremenu.

Prije gola prilikom centaršuta Dejan Lovren bio je gotovo u liniji s japanskim stoperom Shogom Taniguchijem, ali je VAR odlučio da nema zaleđa.

Can someone explain how this Lovren situation was offside while law its self do not considered so 🤔 #CROBEL pic.twitter.com/vk86fHlED4

