Dvojica nogometaša poginula u Bosni, progovorio svjedok strašne nesreće

Strašne vijesti iz susjedne Bosne i Hercegovine došle su nam prošlu subotu kada su u strašnoj prometnoj nezgodi, život izgubila jedna osoba, dok se za drugom još uvijek traga.

Kako piše Avaz.ba, automobil u kojem se nalazilo pet osoba probio je ogradu na mostu i sletio u rijeku Unu, a na licu mjesta poginuo je Nedžad Mujagić, dok se za Adnanom Fajićem još uvijek traga.

Među petoricom putnika u automobilu bio je i bivši nogometaš Bjelovara Nusmir Fajić, a za tijelom njegovog rođaka Nedžadom još se traga.

Kriva je fešta

Nusmir Fajić ispričao je što je predhodilo tragediji u kojoj je izgubljen jedan život, dok se za drugim muškarcem još uvijek traga:

“Posljednja utakmica, pa kući. Imali smo nakon toga feštu u kafiću. Poslije toga smo otišli u Bosanski Novi, pogledali utakmicu Posušje – Sarajevo i krenuli kući. Malo brža vožnja i na kraju tragedija”, priča Fajić i nastavlja:

In a heartbreaking incident, the lifeless body of Nedžad Mujagić, captain of NK Sloga from Bosanska Otoka, was discovered early this morning in the Una River. The search continues for another individual, Adnan Fajić, whose body has not yet been located. pic.twitter.com/m71SX72HB0

