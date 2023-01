DVOJICA HRVATA U MOMČADI GODINE, S MODRIĆEM GADNO PROMAŠILI: Novo veliko priznanje za Vatrene

Nakon što je Hrvatska osvojila broncu na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu u Katru, naši nogometaši redovito se nalaze među najboljima u protekloj nam 2022. godini.

Tako je Međunarodna federacija za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS) uvrstila Luku Modrića i Joška Gvardiola u najbolju momčad svijeta za prošlu godinu.

IFFHS je još prije Luku Modrića stavio na četvrto mjesto ljestvice najboljih igrača prošle godine, Gvardiol je bio treći najbolji mladi igrač, a Dominik Livaković četvrti najbolji golman.

Udarnih 11

Najbolja momčad 2022. godine po IFFHS-u u formaciji 4-3-3 izgleda ovako:

Na golu je Thibaut Courtois, uz Gvardiola u obrani su Alphonso Davies, Virgil van Dijk i Achraf Hakimi, u vezi su Lionel Messi, Kevin De Bruyne i Luka Modrić, dok su napadači Kylian Mbappe, Karim Benzema i Erling Haaland.

U izboru iste organizacije za najboljeg trenera prošle godine izabran je izbornik Argentine Scaloni, dok je naš Zlatko Dalić završio na četvrtom mjestu iz Deschampsa i Regraguija.

U odabiru najboljih, u grafici koja je popratila izbor, dogodio se i jedan gadan promašaj zbog krive zastave uz Modrićevo ime.

Uz kapetana Vatrenih stavili su nizozemsku zastavu, crvenu, bijelu i plavu bez grba, no barem je s Gvardiolom sve bilo kako treba.

🚨 Lionel Messi has won a record SIXTH IFFHS World Team award!

He is now the ONLY player to feature in every team since it’s inception.

This is his second edition as a midfielder.









✅ 2017

✅ 2018

✅ 2019

✅ 2020

✅ 2021

✅ 2022 🆕 pic.twitter.com/s3F8Gy5Shi

— Exclusive Messi ➐ (@ExclusiveMessi) January 11, 2023