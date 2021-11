DVA VATRENA DOŽIVJELA DRASTIČAN PAD! Dinamovac cvate iz utakmicu u utakmicu, a pokazuje to i njegova cijena!

Popularna stranica koja prati statistike i vrijednosti nogometaša Transfermarkt danas je objavila nove vrijednosti hrvatskih nogometaša. Više je onih kojima je vrijednost porasla, ali nekoliko njih može se ‘pohvaliti’ velikim padom.

Prema Transfermarktu, najskuplji Hrvat je Chelseajev Mateo Kovačić koji vrijedi 45 milijuna eura, prati ga kolega iz vezne linije i igrač Intera Marcelo Brozović koji vrijedi pet milijuna manje, dok je na trećem mjestu Nikola Vlašić iz West Hama čija se vrijednost procjenjuje na 30 milijuna eura.

Najveći porast u cijeni doživio je Dinamov Luka Ivanušec, dok je veliki pad pretrpio Marseilleov Duje Ćaleta-Car.

Ivanušec je prije skoro godinu dana vrijedio 5.5 milijuna eura, dok mu je trenutna vrijednost čak 13.5 milijuna eura. ‘Povratnik’ Borna Sosa učetverostručio je svoju vrijednost koja je sada 16 milijuna eura, a Luka Sučić iz Red Bull Salzburga koji je nedavno debitirao za Vatrene sada vrijedi 7.5 milijuna eura u odnosu na tri koliko je vrijedio prošle sezone.

Luka Ivanušec is now the youngest goalscorer in #Croatia senior national team history! (18 years, 2 months)#BeProud #CHNCRO #ChinaCup pic.twitter.com/FAfbSXUeLV

— HNS (@HNS_CFF) January 14, 2017