DUGO SE ČEKALO NA OVAKAV DINAMO, A JEDNA STVAR RADUJE: Ovo baš budi nadu uoči ključnih utakmica za ‘preživljavanje’

Očekivalo se puno više od Dinama u dvije utakmice protiv Salzburga. Mlaka izvedba u gostima i nekoliko ne iskorištenih šansi u Zagrebu ostavili su modre na samo jednom bodu u dvije utakmice, a tražilo se svih šest.

Pomalo je čudno da Dinamo i njegov puk sada žale za osvojenim bodom u Ligi prvaka. Ne tako davno Dinamovi navijači su na Kamenitim vratima pali svijeće da se plavi što manje osramote među elitom. I sam Čačić bio je dio te sramote kada je u sezoni 12/13 dinamo imao kriminalnu gol razliku, više je ljudi bilo na tribinama u saboru nego na Maksimiru, a jedini bod osvojen je u 90. minuti iz penala protiv Dynamo Kijeva.

Dosta toga se od tada izmijenilo u redovima i ložama Dinama. Bjelica je klubu donio pobjednički mentalitet. Pobjeda protiv Atalante od 4:0 najveća je Dinamova pobjeda u Ligi prvaka ikad. Dinamo je ove sezone uspio nešto što nije još od 1999. u Ligi prvaka. Tiče se obrane prije svega.





Šutalo kao sadašnjost i budućnost

Od onih dana kada su se protivnici rugali obranom, sastav Ante Čačića je najbolje izdanje Dinamove obrane još od te sezone od 1999. kada su Modri bili u skupini s Unitedom, Strum Grazom te Marsseillom. U prva 4. kola tada su primili 4 gola, a gol razlika je na kraju bila nula. Zanimljivo Graz je bio treći i imao gol razliku od -7, ali su imali šest bodova dok je Dinamo zapeo na pet.

Dinamo je tada na golu imao Butinu i Ladića, a obranu su činili Cvitanović, Sedloski, Tokić i Tomas. Dinamo danas u obrani ima čudesnog Livakovića, a stup obrane je Josip Šutalo. Igrač utakmice u utorak. On je samo još jednom svojom obranom dokazao koliko je dobar talent. Šutalo nije samo budućnost on i je i sadašnjost Vatrenih. On i Gvaradiol su osigurali tu poziciju slijedećih deset godina. Ovakvu obranu nismo imali još od Domovinskog rata.

Ovo je Dinamova osma sezona u Ligi prvaka, a gledamo li učinak nakon prva četiri kola ovo je ujedno druga najčvršća obrana plavih u zadnje 23 godine, još nakon jeseni 1999.







Uz Šutala je tu i Dino Perić. Nakon svih silnih ozljeda on je konačno zdrav i ostane li tako on bi trebao bi biti putnik u Katar. Ristovski još nije na razini kao u Rijeci, ali on je vođa u svlačionice uz Ademija i Petkovića. Tu je i Ljubičić. Došao kao vezni igrač pretvorio se u beka. Curio je na početku sezone, ali sada igra kao da je rođen na lijevom beku.

Problem je što je Dinamo dolaskom Bjelice razmazio svoje navijače pa je bod postao neuspjeh. Točnije Bjelica je vratio sve u normalu. Sramota je uopće bilo što se na bod gledalo kao čudo s Kamenitih vrata. Iako je prilika propuštena koliko se ovoj generaciji vjeruje dovoljno govori to da navijači vjeruju da plavi stroj može srušiti Milan i Chelsea.









I može. Ako je pala Atalanta može i Milan. Ako je pao Chelsea jednom može i drugi put. Srušila je ova generacija mnoge negativne rekorde ostao im još jedan. Dinamo nije pobijedio u gostima u Lige prvaka još od Ajaxa 1998. Možda baš u Londonu padne Chelsea i još jedan negativan rekord padne u zaborav.

Uz sve to maksimirsko ruglo postalo je utvrda. Čak 22 utakmice je Dinamo bez poraza na Maksimiru. Zadnji je nanio Hajduk 2:0 u 12 mjesecu prošle godine. U međuvremenu su padali Sevilla, Chelsea te remi sa Red Bullom. Očuvanje velikog rekorda i rušenje velikog negativnog dovoljan je motiv za zadnje dvije utakmice.

Dinamo nema ništa za izgubiti. Mogu opet ići na glavu pa što bude. Prošle godine su se provukli protiv West Hama. Zašto isto se nebi ponovilo protiv druge londonske momčadi?