‘DRŽALI SU ME I NASILNO UZELI MOBITEL’ Novi skandal u Katru, iskusni novinar ‘nadrapao’ zbog majice

Drugog dana Svjetskog prvenstva u Katru, izbio je još jedan skandal povezan s ljudima koji prate turnir s medijskim akreditacijama. Ovog puta, svoju priču iznio je iskusni novinar Grant Wahl, ‘veteran’ praćenja svjetskih prvenstava, koji je doživio neugodu dok je ulazio na stadion kako bi pratio utakmicu svojeg SAD-a protiv velške reprezentacije.

Prije nego je trebao ući i pratiti Amerikance protiv Walesa, Wahl je bio zadržan na ulazu, a sve se dogodilo zbog majice na kojoj su dugine boje okružile nogometnu loptu. “FIFA je bila jasna s porukom da će zastave u duginim bojama biti dobrodošle na SP-u. Katarski režim je, pak, o tome javno iznio jako malo, što je izazvalo zabrinutost da bi stvari na terenu mogle biti drugačije”, rekao je iskusni novinar, dodajući da je na svojoj koži iskusio kako stoje stvari nakon što se pojavio s majicom s duginim bojama.

“Sve sam odmah ‘tvitnuo’, a koji trenutak nakon toga, zaštitar mi je nasilno oduzeo mobitel”, opisao je Wahl, dodajući da su ga neko vrijeme zadržali i tražili od njega da skine majicu, što je odbijao.

“Možemo sve elegantno riješiti, samo skidanjem majice”, istaknuo je Wahl kakvu je poruku dobio, a dodao je da je svemu svjedočio i Andrew Das, njegov kolega i prijatelj koji je u Katru kao izvjestitelj The New York Timesa. I Dasa su zadržali, a pustili su ga tek kad se pobunio da propušta dio utakmice Nizozemske i Senegala, za koju se nadao da će je vidjeti do kraja.

Free to read: What happened when Qatar World Cup security detained me for 25 minutes for wearing a t-shirt supporting LGBTQ rights, forcibly took my phone and angrily demanded that I remove my t-shirt to enter the stadium. (I refused.) Story: https://t.co/JKpXXETDkH pic.twitter.com/HEjr0xzxU5

— Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022