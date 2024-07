Družio se s Arkanom, igrao za Zvezdu i Partizan pa otkrio kako se namještalo u Jugoslaviji

Autor: GIŠ

Jedna od najvećih legendi jugoslavenskog nogometa, kako na terenu tako i van njega je Makedonac Milko Đurovski, koji je kao igrač nastupao i za Crvenu zvezdu i Partizan, a imao je brojne poroke, od kojih je najveći bilo pušenje pa je imao i nadimak ‘Mađioničar koji puši’.

“Moj djeda Nikola pušio je cijeli život. A živio 92 godine. Jedina istina je da sam pušio i dok sam bio igrač. Pa što? Jesam i to bez skrivanja. I drugi su znali da povuku dim, ali nitko kao ja, pred trenerom. Bez problema sam pušio na stadionu, znajući da me svi gledaju. Nije to imalo negativan utjecaj na moje partije. Možda bi, da sam prestao!? Svaki nogometaš mora raditi ono što mu paše. Sve dok igra dobro”, rekao je jednom Đurovksi.

Karijera Milka Đurovskog stvarno je trajala nestvarno dugo, od kad je davne 1979. godine počeo igrati seniorski nogomet u Crvenoj zvezdi pa sve do 2005. godine, kada je objesio kopačke o klin u Sloveniji, nakon čega prelazi u trenerske vode.

Napadačka trojka Partizana iz prolećnog dela sezone 1989/90, Predrag Mijatović, Milko Đurovski i Milan Đurđević! pic.twitter.com/4KUDkvzcVr — Retro Partizan (@PartizanRetro) June 8, 2023

Samo lagano









Ono što je najzanimljivije kod Milka Đurovskog je što nema dlake na jeziku pa je otkrio kako je Crvena zvezda namjestila utakmicu protiv s Borcem iz Banjaluke:

“Zamislite da ja kao trener kažem nekom da mora pustiti da izgubimo utakmicu ili bilo što, ja to ne mogu shvatiti. Sjećam se jedne utakmice protiv Borca iz Banjaluke, tamo smo igrali 0:0. Mislim da su se igrači dogovorili između sebe, jer smo igrali neku važnu europsku utakmicu”, ispričao je Đurovski, koji je počeo na klupi, ali je kasnije ušao u igru.

“Kada sam ušao, Pižon mi je rekao: ‘Mali polako’. Završilo se 0:0. Nisu namjestili, ali igralo se laganije. Ja se trebam dokazivati, ali ne mogu shvatiti da moram igrati lagano. Nisam igrao lagano, ali jednostavno nisam mogao ništa napraviti u takvoj situaciji”, dodao je Makedonac.









Today’s sticker. Milko Đurovski. Flamboyant Macedonian forward causing a stir moving from Red Star to Partizan in 86. pic.twitter.com/23Wfw9y69H — Runar Nordvik (@RunarNordvik) May 29, 2013

Druženje s Arkanom

“To je bilo normalno. Svaki nogometaš u Beogradu tog vremena je imao nekog, ništa drugačije nije ni sada. Mnogima je bilo zabavno i zanimljivo da se nalaze u društvu igrača. Arkan, sjećate se njega? Bio je jedan od onih koji su fanatično podržavali Crvenu zvezdu.

Nije mi bio problem nositi se s žestokim momcima, niti sam ih se ikad plašio. Ako im se svidiš, svidiš im se. Mafijaški bosovi su inteligentni tipovi. Volio sam piti, pušiti, odem povremeno u kasino, ali nikad se nisam drogirao. Priče o krijumčarenju zlata, kockarskim dugovima, novcu na crno i tako dalje nisu točne. Tužio sam nizozemske medije koji su to objavili i naravno da sam dobio odštetu”, ispričao je Đurovski, koji ne žali za prelazak iz Zvezde u Partizan:

“I danas se navijači Zvezde ljute na mene. Kad izgovorite moje ime u njihovom društvu, znate šta kažu? Pih, katastrofa. Pljunu na patos. Sve što sam napravio za njih, sve golove koje sam postigao, ništa od toga ne važi. Da sam opet u situaciju da pređem iz Zvezde u Partizan učinio bih isto. Možda potezi koje sam vukao nisu bili najbolji za mene, ali se nikad nisam kajao. Jednostavno, u Zvezdi me nisu tretirali pravedno. Obećavali su dosta, malo toga ispunili. U jednom trenutku mi je prekipjelo. Zato sam otišao u Partizan, možda da bih natjerao Zvezdu da pati. Bio sam jedan od prvih koji se odlučio na takav korak. Razumljivo, prihvatio sam nezadovoljstvo navijača”, ispričao je Đurovski, koji je u to vrijeme i odbio unosnu ponudu Dinama da dođe u Zagreb.