DRAMATIČAN DERBI U LIVERPOOLU! Vratar Evertona napravio neviđeni gaf i poklonio ‘Redsima’ pobjedu

U posljednjem od tri nedjeljna derbija u engleskom prvenstvu, Liverpool je na Anfieldu pobijedio Everton sa 1-0 postigavši pogodak u šestoj minuti sudačke nadoknade.

U nedjelju su odigrana još dva londonska derbija. Arsenal je na stadionu Emirates pobijedio Tottenham 4-2, dok je Chelsea na svom Stamford Bridgeu sa 2-0 nadigrao Fulham.

Liverpool je do pobjede protiv najomraženijeg suparnika stigao na nevjerojatan način u šestoj minuti utakmice nakon poklona gostujućeg vratara Jordana Pickforda. Kada se već činilo kako će već treći uzastopni Merseyside derbi završiti bez pobjednika, prvi vratar engleske reprezentacije je napravio ‘glupost sezone’. Pogrešno je procijenio putanju jedne ‘svijeće’ i umjesto da je lagano izbaci izvan terena, Pickford je pustio loptu koja je pogodila vratnicu, te se odbila do Origija koji je lagano zabio izazvavši euforiju na stadionu.

