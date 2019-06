DRAMA ZA TREĆE MJESTO: Engleski vratar golom završio seriju jedanaesteraca

Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na prvom izdanju Lige nacija nakon što je u Guimaraesu pobijedila Švicarsku sa 6-5 nakon izvođenja jedanaesteraca.

Nakon 120 minuta igre nije bilo golova, a pitanje pobjednika razriješeno je u šestoj seriji jedanaesteraca kada je Jordan Pickford obranio udarac švicarskom nogometašu hrvatskog porijekla Josipu Drmiću.

Englezi su bili bliži pobjedi, imali su nekoliko sjajnih prilika, a čak tri puta su gađali okvir gola, no u 120 minuta igre nisu uspjeli svladati Yanna Sommera. Posebno se ispromašivao Raheem Sterling koji je imao četiri odlične prilike.

Osvojivši 3. mjesto Engleska je zaradila 5.5 milijuna eura, dok je Švicarcima pripalo 4.5 milijuna eura.

U večerašnjem finalu u Portu se sastaju Portugal i Nizozemska.

Engleska je bila korak do vodstva već u 2. minuti, kapetan Harry Kane je pucao, a Yann Sommer nekako vršcima prstiju odbio loptu u vratnicu. U 14. minuti sjajnu priliku je imao i Raheem Sterling, no iz neposredne blizine pucao je ravno u Sommera. Sterling je loše pucao i u 29. minuti nakon odličnog ubačaja Alexandera-Arnolda Trenta. Branič Liverpool je ubacio fantastičnu loptu i u 35. minuti, no ovoga puta loše je pucao Dele Alli.

Švicarska je u prvom poluvremenu imala tek jednu priliku, u 39. minuti je s ruba kaznenog prostora pucao Haris Seferović no njegov je udarac blokirao Harry Maguire.

U nastavku susreta prvi su zaprijetili Englezi, točnije Švicarci sami sebi. U 55. minuti Rose je ubacio pred švicarska vrata, a Schar je u pokušaju da izbije loptu pogodio okvir vlastitog gola. Samo dvije minute kasnije nakon brze konte zaprijetili su Švicarci, no Pickford je odlično obranio Xhakin udarac.

U 83. minuti napokon smo vidjeli pogodak, Engleska je povela golom Calluma Wilsona, međutim rumunjski sudac Hategan je nakon pregleda VAR-om poništio pogodak zbog prekršaja u napadu.

Engleska je bila bliže golu i u produžetku, ‘Gordi Albion’ je u dodatnih pola sata imao čak tri sjajne prilike. U 99. minuti švicarska vrata su ugrozili Alli i Sterling, no Sommer je dva puta fantastično reagirao. Prvo je iz samog kuta iščupao Dele Allijev udarac glavom, a potom je zaustavio i Sterlingov odbijanac. U 117. minuti ponovo je u glavnoj ulozi Sterling, no iz slobodnog udarca je pogodio okvir gola.

Prilikom izvođenja jedanaesteraca odluka je pala u šestoj seriji, a tragičar je postao napadač Borussije Moenchengladbach čiji je udaraca Pickford sjajno obranio. Za englesku su zabili Maguire, Barkley, Sancho, Sterling, Pickford i Dier, a kod Švicaraca Zuber, Xhaka, Akanji, Mbabu i Schar.

ŠVICARSKA – ENGLESKA 5-6

GUIMARAES. Stadion Afonso Henriques – 18.000 gledatelja, Sudac: Ovidiu Hategan (Rumunjska)

Strijelci: –

Jedanaesterci: 0-1 Maguire, 1-1 Zuber, 1-2 Barkley, 2-2 Xhaka, 2-3 Sancho, 3-3 Akanji, 3-4 Sterling, 4-4 Mbabu, 4-5 Pickford, 5-5 Schar, 5-6 Dier, Drmic – Pickford brani

Žuti kartoni: Xhaka / Rose, Lingard

Crveni kartoni:

ŠVICARSKA: Sommer – Schar, Akanji, Elvedi – Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez (od 85. Drmic) – Shaqiri (od 64. St. Zuber), Fernandes (od 61. Zakaria), Seferović (od 113. Okafor)

ENGLESKA: Pickford – Trent, Gomez, Maguire, Rose (od 70. Walker) – Dier, Delph (od 106. Barkley) – Lingard (od 106. Sancho), Dele Alli, Sterling – Kane (od 75. Wilson)