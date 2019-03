DRAMA U SVLAČIONICI OSIJEKA: ‘Moji igrači plaču. On mora potražiti pomoć’

Nakon uistinu ružnog incidenta kojeg je pripravio mladi reprezativac, nogometaš Osijeka, Petar Bočkaj, nakon 1-1 Osijeka i Slaven Belupa izašao je pred medije, veoma ljutit, i predsjednik kluba, Ivan Meštrović. U dahu je rekao:

“Sustav naših vrijednosti ne trpi takve poremećaje, ne trpi izdaju, ne trpi kukavičluk, ne trpi neprofesionalizam. Ne trpi činjenicu da netko tko je opetovano upozoravan, baci ovakvu ljagu na ugled institucije u kojoj se nalazi. NK Osijek nije ni odgojna ni korektivna institucija, niti je institucija za liječenje ovisnosti. NK Osijek je profesionalno sportsko društvo. Mjesta za empatiju nema”, rekao je još utakmice protiv Slaven Belupa u Gradskom vrtu. Da bi kasnije dodao: „

”Nema tu milosti”

K tome, trener U-21 reprezentacije Nenad Gračan neće ga više zvati, a Bočkaj je i od ranije poznat kao igrač sklon ispadima…

Opravdanje Bočkaja vrti se po medijima, no to ne dira predsjednika Osijeka Ivana Meštrovića:

“Nakon koncerta sam se zaustavio da prijatelj kupi cigarete, na benzinskoj na kojoj smo stali bila je smjena te sam čekao da se prijatelj vrati u auto. Nažalost, u međuvremenu sam zaboravio da sam u ‘drive’ brzini na automatskom mjenjaču, a s obzirom na to da imam ‘hold’, auto mi je prvo stao, nakon čega sam stao na gas i uletio u trgovinu na benzinskoj”, kazao je u isprici Bočkaj.