Drama u Srbiji, žestoka paljba: Savez vode kriminalci, Piksiju i ekipi su dali 16 milijuna eura

Situacija u srpskom nogometu nakon plasmana na Euro pomalo izmiče kontroli, a svoju kritiku prema nogometnim moćnicima istočnom susjedstvu dao je poznati branič ManUa Nemanja Vidić.

Kako smo već pisali Vidić je progovorio što misli o novom predsjedniku FSS-a Draganu Džajiću, mjesto na koje je i on pretendirao te o predsjedniku najvećeg srpskog kluba Zvezde, Zvezdanu Terziću.

No osim njih Nemanji je zasmetao i veliki trošak stožera Dragana Stojkovića Piksija, za koje smatra kako su astronomski u zadnje dvije godine.

Hrpa para

“Pošto sam ja član Skupštine, imam pristup informacijama koliko se novca troši u Savezu. Došao sam do podatka da je u zadnje dvije godine za izbornika njegov stručni stožer potrošeno 16 milijuna eura.

To je osam milijuna eura godišnje. Je li u redu trošiti toliki novac ako vidimo da smo mi mlada reprezentacija koja nema toliki izvor prihoda, da dajemo za izbornika i za njegov stručni stožer toliko novca?

Ovdje ne ulazim u kvalitete Piksija. Govorim samo sistemski, ako ćemo dovoditi trenere koji rade i u Kini i u Japanu i plaćati toliki novac za njih, što ćemo kada bude Dragan Stojković odlazio i kad dovedemo nekog trenera koji je već bio u ligama Petice?”, upitao se Vidić.

