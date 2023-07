Drama u popularnom klubu, nemaju gdje trenirati: ‘U školi su se djeca podijelila na one koji su pročitani ili nepročitani’

Autor: Andrija Kačić Karlin

U Nogometnom klubu Gorica je izgleda poprilično turbulentno. Ovaj klub koji se neviđenom serijom dobrih rezultata u prošloj sezoni spasio od ispadanje u niži rang natjecanja muku muči i sa sastavljanjem momčadi za novu sezonu. Ali, pritom je i prozivan da ne vodi dovoljnu brigu o svom podmlatku, mladim nogometašima…

Tako se, naime, da iščitati iz događaja i pisama koji kruže Velikom Goricom.

Ajmo, ispočetka… Što se događa s prvom momčadi? Trener Željko Sopić koji je izveo maestralni pothvat još uvijek ne zna na koje će igrače moći računati. Jer, u Gorici se događa pravo egzodus nogometaša. Kako tvrde upućeni, mnogi igrača odlazi, a neke klub niti ne mođe zadržati. Popis je dugačak, na njemu su; Fruk, Fućak, Bralić, Suk, Tomečak, Vojtko, Julardžija, Ćosić, Petković, Keita, Žiger, Cruz i Skrbin.

Nekim igračima su istekli ugovori, neki su bili na posudbi, a na neke se ni ne računa…





Roditelji se bune

Svježa je vijest da će mladi talentirani Dinamov igrač sredine terena, Marko Soldo (19), provesti sljedeću sezonuna jednogodišnjoj posudbi u Gorici. Dakle, klub iz Turopolja i dalje računa na posudbe igrača. Što nije lako, jer te igrače na posudbi treba i plaćati umjesto matičnig kluba.

Pritom, malo je igrača koji su stigli, Leš, Ilečić i Blummel. Neki tvrde da je Gorica u jednoj godini ostala bez čak 30 igrača. Neki su tu činjenicu koristili da bi uopće i opravdali zašto se Gorica uopće i borila za ostanak u Prvoj HNL. A to kako je i ostala bilo je ravno čudu.

No, kako će ove sezone očito sjajan strateg Sopić sastaviti momčad. Čuda se rijetko događaju, zapravo događaju se tek ako se dosađuju.

Još jedan događaj kotrlja se u ovome klubu. Naime, stotinjak djece što su trenirala u Gorici jednostavno nisu uključena u daljnji rad, pod izgovorom da nisu prošla određene kriterije, standarde ovoga kluba. Kako je riječ o profesionalnom nogometnom klubu taj izgovor i može vrijediti. Ali, se ostavlja potanje, nije li to moglo biti drugačije.

Sam klub tvrdi da nema kapacitete za treniranje velikog broja djece. Pa se to nekako prešutno smatra prirodnom selekcijom, s čime roditelji nisu zadovoljni. Napose, ako se vidi da u klub dolaze neka druga djeca. No, to je već pitanje ne samo organizacije kluba nego i poimanja sporta kod nas.

Pismo koje smo dobili u redakciju navodi da su iz Gorice djeci koja su višak ponudili igranje u drugim okolnim klubovima. Koji su isto pretrpani. Ispada da sva djeca koja žele trenirati nogomet jednostavno nemaju mjesta.









U pismu se traži čak i očitovanja Grada Gorice što se to događa u ovome klubu. Postavlja se pitanje gradskim čelnicima znaju li što se događa i što se namjerava učiniti po tome pitanju. I gdje se troše sredstva za mlade sportaše.

Pedagoški je jako teško reći određenom djetetu da više ne može trenirati u klubu. I jasno je da to izaziva bijes roditelja.

Kritike prema Nogometnoj školi Gorice tu ne prestaju.









“U školi su se djeca podijelila na one koji su pročitani ili nepročitani”, navodi se.

Pročitani su oni koji mogu ostati u klubu, nepročitani su oni koji moraju napustiti klub. Čeka se odgovor samog kluba. Mi smo ih kontaktirali, ali odgovora nije bilo…