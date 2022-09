DRAMA U OSIJEKU: Bjelica traži novce, Mađari traže rupu u ugovoru

Nakon otkaza Nenadu Bjelici i odlasku Nine Bule iz Osijeka, nikako da se stišaju strasti u gradu na Dravi, a čini se kako je pred nama nova sapunica na relaciji Bjelica – Mađarski vlasnici.

Kako se doznaje mađarski vlasnici su mišljenja kako ne trebaju isplatiti odštetu Bjelici koja je oko 10 milijuna kuna, a odvjetnici kluba traže način kako se riješiti tog problema.

Podsjetimo, Osijek je otpustio Bjelicu nakon pobjede nad Hajdukom u prošlom kolu, a bivši trener bijelo plavih neće odustati od novca garantiranog ugovorom, jer je isti raskinut jednostrano pa bi sve moglo završiti i na arbitražnom sudu.

Opstruirao rad

NK Osijek pozvao se na Pravilnik o statusu trenera HNS-a, članak 9. stavak 1, koji kaže: ‘Kad postoji opravdani razlog svaka strana može raskinuti ugovor bez plaćanja naknade’.

Mađarski vlasnici smatraju kako imaju jako obrazloženje da se mogu pozvati na taj paragraf uvjetovano time što je Nenad Bjelica na određeni način opstruirao normalno funkcioniranje kluba, jer je odbijao izravnu komunikaciju s članom Uprave Vladimirom Čoharom, koji obavlja i ulogu klupskog direktora te da je neprimjerenim medijskim istupima u kojima je otvoreno kritizirao rad klupskog čelništva, nanio ozbiljnu štetu ugledu NK Osijek.

Izgleda kako nam predstoji nova trakavica iz Osijeka, a tko će na kraju izvući deblji kraj ostaje nam za vidjeti.

