DRAMA, PRODUŽECI I NA KRAJU AUTOGOL! Niko Kovač i Monaco po uzoru na Dinamo

Momčad Monaca nije uspjela izboriti nastup u Ligi prvaka. Na kraju je spretniji i bolji bio ukrajinski Shaktar, a momčad Nike Kovača, kao i Dinamo, sezonu će nastaviti u Europa ligi.

U prvom susretu Ukrajinci su slavili 1:0, a do kraja prvog poluvremena činilo se kako će Monaco mirno do Lige prvaka.

U 18. minuti je Wissam Ben Yedder poravnao rezultat, da bi dvadesetak minuta kasnije postigao svoj drugi pogodak i Monaco je na predah išao s 2:0 i Ligom prvaka u džepu.

A onda u nastavku prava drama. Shaktar u 74. minuti dolazi do pogotka koji im je osigurao produžetke (pravilo gola u gostima više ne vrijedi). Marlos je na asistenciju Patricka lijepo pogodio te su Ukrajinci izborili produžetak.

