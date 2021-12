DRAMA NA UTAKMICI PRVAKA EUROPE: Spašavali navijača, evo što se dogodilo…

Europski prvak Chelseaja u novom nastupu u engleskom Premiershipu traži pobjedu nad Watfordom, a susret je obilježila drama na tribinama, s intervencijom u kojoj je sudjelovala Chelseajeva liječnička ekipa.

Jednom čovjeku je pozlilo, po informacijama iz Engleske, riječ je o srčanom udaru, a liječnička intervencija pokrenuta nakon što je nevolju primijetio Marcos Alonso, Španjolac u dresu londonskih Plavih.

Liječnici su krenuli u pomoć čovjeku kojem je pozlilo, trajala je reanimacija, a nema informacija u kakvom je navijač stanju.

Poslije intervencije za pomoć navijaču, igrači su napustili teren čekajući nastavak utakmice.

We have a stoppage at Vicarage Road because of a medical emergency in the crowd.

The players are going off and the medical teams are helping out. #WATCHE

— BBC Sport (@BBCSport) December 1, 2021