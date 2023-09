Drama na cesti, nogometaš prijeti da će se baciti s mosta

Francuski portali BFM Nice Côte d’Azur i France Bleu Azur izvješćuju da igrač OGC Nice prijeti samoubojstvom. Neimenovani profesionalni igrač zaustavio se na rubu autoceste A8, koja prolazi kroz grad Nicu.

Sada stoji na vijaduktu Magnan, 100 metara iznad zemlje i prijete skokom. Vatrogasci i policija su na terenu i trenutno pregovaraju s igračem. Medijske aktivnosti Nice, koje su bile planirane za rano poslijepodne, odgođene su nakon vijesti, potvrđeno je.

Navodno je riječ o Alexisu Beki Beki koji je izgleda prekinuo ljubavnu vezu nakon čega je potpuno potonuo. Nica se još službeno nije oglasila, a navijači su već poslali tisuće poruka podrške ispod zadnje objave kluba.

Žandarska patrola osigurava autocestu A8, a policija je pozicionirana malo niže i pokušava spriječiti mladića od skoka. U tijeku su pregovori s igračem, a predvodi ih psiholog.

🚨 A professional player from OGC Nice threatens to throw himself into the void from the Magnan bridge, on the A8, near Nice. 😨

After a breakup, the young man is suicidal. pic.twitter.com/iIULMcucjI

