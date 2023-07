Drama i velika sreća u Hercegovini: Hrvatski trener s prvacima ostvario povijesni uspjeh

Večer uzvratnih utakmica prvog pretkola Lige prvaka ispala je jako stresna, ali na kraju i sretna za mostarski Zrinjski i za hrvatskog trenera Krunoslava Rendulića na klupi prvaka Bosne i Hercegovine. Mostarci su kod kuće osigurali prolazak dalje protiv armenskog Urartua tek nakon raspucavanja s 11 metara, do kojeg se došlo nakon što su Armenci poslije 120 minuta imali 3:2.

Zrinjski je time ostvario povijesni uspjeh. Prvi put je prošao u drugo pretkolo Lige prvaka.

Urartu je tijekom 90 minuta i u produžecima utakmice u Hercegovini nadoknadio poraz s 1:0 iz prošlotjedne prve utakmice u kojoj je bio domaćin. Prvake BiH su u Mostaru skoro šokirali, no Rendulić je sa svojim igračima na kraju ipak mogao odahnuti.

Gol koji je donio raspucavanje s 11 metara dogodio se na kraju prvog produžetka, u trećoj minuti nadoknade u tom razdoblju utakmice. Strijelac za 3:2 za Urartu bio je Artem Maksimenko.

Prije toga, Urartu je izborio produžetke zabivši u prvoj minuti sudačke nadoknade nakon isteka 90. minute, u situaciji u završnici redovnog dijela utakmice kada se činilo da Zrinjski sve već ima u svojim rukama.

Armencima je ulazak u produžetke golom iz penala donio Narek Grigorjan, a Urartu je time ostao u igri nakon što je Nemanja Bilbija u 27. minuti bio strijelac prvog gola na utakmici u Mostaru, za sveukupnih 2:0 u korist Zrinjskog u dvije utakmice.

Gosti su u drugom poluvremenu u mostarskoj večeri izveli preokret zaslugom Grigorjana, koji je u 74. minuti bio strijelac prvog gola u njihovu korist prije nego je u sudačkoj nadoknadi iza 90. minute iz penala zabio i drugi put.

Time se ušlo u produžetke, a u njima je bivši Hajdukov napadač Tomislav Kiš u 94. minuti zabio za 2:2 u večeri u Mostaru, sveukupnih 3:2 u korist Zrinjskog, prije nego je Artem Maksimenko na kraju prvog produžetka pogodio za sveukupnih 3:3 i odluku u raspucavanju s 11 metara.

To raspucavanje donijelo je veselje za Zrinjski kojem će u drugom pretkolu protivnik biti bolji iz ogleda Slovana iz Bratislave i luksemburškog Swift Hesperangea. Luksemburžani su prošlog tjedna u Slovačkoj iznenadili s gostujućih 1:1, a uzvrat je na rasporedu sutra.

Penalties to decide the fate of Zrinjski and Urartu…

ZRINJSKI WINS IT 4-3!

What a game, a lot of goals, a dog on the pitch, a penalty shootout…

Feeling for Urartu who played an excellent game, but it’s the Croatian Club from Bosnia and Herzegovina who prevails!#UCL pic.twitter.com/u6HwMEANIr

