Drama hrvatskog nogometaša i njegove supruge u Izraelu

Neočekivani napad Hamasa na Izrael ostavio je cijeli svijet u šoku, a pravu dramu proživljavaju i brojni strani državljani te sportaši i njihove obitelji, koji žele pod hitno napustiti ratnu zonu.

Sportski klubovi iz Izraela dozvolili su svojim stranim igračima da napuste državu, ali sve ne ide baš tako glatko, a to su na svojoj koži osjetili i hrvatski nogometaš Lorenco Šimić i njegova supruga Ružica.

Naime, kako donosi izraelski ‘Sport 5’ Šimić i supruga nikako ne mogu napustiti Izrael, preciznije Haifu, za čiji Maccabi igra Lorenco od ovog ljeta.

Croatian central defender Lorenco Simic has arrived in Israel to seal his 3-year deal with Maccabi Haifa. Photo The Sports Rabbi pic.twitter.com/qzGOLJCqYa

— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) August 21, 2023