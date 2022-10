DRAKONSKA KAZNA ZBOG DESNICE U ZRAKU: ‘Radujemo se daljnjim brzim i teškim kaznama’

Veliku polemiku i zgražanje javnosti izazvali su navijači hrvatskog kluba u Australiji Sydney United 58, tijekom finala australskog kupa protiv Macarthura, a sad je stigla i kazna njihovog Saveza.

Podsjetimo, Sydney United je iznenađujuće došao do finala kupa iako je drugoligaš, a tamo su ga pobijedili igrači Macarthura 2:0 i time zaustavili san hrvatske emigracije u Australiji o osvajanju tog natjecanja.

No utakmicu su obilježile i scene koje nisu dio nogometa, navijači Uniteda dizali su desnu ruku u zrak, zviždali su na pjesmu “Welcome to Country”, što je na kraju rezultiralo drakonskim kaznama.

Australski nogometni savez je nakon utakmice proveo istragu oko neželjenih radnji te su za sada identificirali su jednog gledatelja i izdali mu doživotnu zabranu dolaska na utakmice u Australiji.

Brze i teške kazne

U istrazi australskog nogometnog saveza surađuju oba spomenuta kluba, a kako se saznaje u tijeku je i identifikacija ostalih izgrednika koji bi mogli dobiti istovjetnu kaznu kao i neimenovani navijač Sydney Uniteda.

Sydney United lost the Australian Cup final 2-0 after a magnificent run. Just like Croatia in 2018.

You didn't win it but you did yourselves and the fans proud! pic.twitter.com/zitQUZFzOn

— Croatian Football 🇭🇷🇺🇦 (@CroatiaFooty) October 1, 2022