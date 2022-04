DRAKONSKA KAZNA ZA PARTIZAN: Ovo će ih staviti u podređeni položaj prema Zvezdi

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Jedan od dva najveća srpska kluba Partizan iz Beograda danas je saznao jako loše vijesti iz FIFA-e, koja je kaznila beogradski klub zabranom registracije novih igrača u tri naredna prelazna roka.

Crno-bijeli tako neće moći kupovati nove nogometaše do zime 2024. godine, što će ostaviti dosta veliki trag na ambicije kluba iz Beograda.

Razlog ovako drakonske kazne je ta što Partizan nije ispunio svoje obveze prema Luganu, u transferu Filipa Hollandera, pa je klub iz švicarske kontaktirao FIFA-u.

Moraju platiti

FIFA je dala Partizanu rok do ožujka ove godine da plati dugovanje Luganu, a kako to srpski klub nije učinio dobio je kaznu zabrane dovođenja igrača u prelaznim rokovima do najkasnije zime 2023. godine.

Suspenzija vrijedi na međunarodnom i lokalnom državnom nivou, a kada crno-bijeli ispune svoje obveze kazna će se ukinuti.

Zbog neispunjena obaveza prema Luganu u slučaju Filipa Holendera UEFA donela drastičnu odluku i kaznila FK Partizan koji u tri naredna prelazna roka neće moći registrovati novajlije. Nadam se da imamo pravo žalbe inače ćemo nestati sa fudbalske mape. Vučela i Vazura krv vam j.

— Dragan Mance (@VasilijeVv) April 28, 2022