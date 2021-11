DRAKONSKA KAZNA ZA NEKULTURNOG NOGOMETAŠA! Pljunuo suca i sada ne smije igrati do kraja sezone!

Njemački veznjak Clemens Fandrich suspendiran je na sedam mjeseci jer je pljunuo linijskog suca u oko.

Fandrich je nekadašnji igrač Red Bull Leipziga, a sada nastupa za drugoligaša Erzgebirge Aue te će morati propustiti ostatak sezone zbog kazne.

Njemački nogometni savez (DFB) proglasio ga je krivim za užasan napad na pomoćnog sua Romana Potemchina.

Incident se dogodio pred kraj Aueove domaće utakmice u kojoj su slavili 1:0 nad Ingolstadtom 22. listopada ove godine. Fandrich je izgubio živce nakon što je pomoćni sudac dosudio aut za goste, a prema njegovom mišljenju to nije bilo tako. Igrač je zbog toga zaradio crveni karton, a Fandrich se branio i inzistirao da nije kriv.

Clemens Fandrich, centrocampista dell’Erzgebirge Aue, 30 anni, è stato squalificato per 7 mesi per aver sputato in faccia al guardalinee dopo essersi lamentato con lui per una rimessa laterale data agli avversari nella partita contro l’Ingolstadt del 29 ottobre scorso. ⛔️ pic.twitter.com/pcZaN7EjOk

— Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) November 4, 2021