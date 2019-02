DOZNAJEMO ZA SKANDAL U DINAMU! Igrači ostali u šoku kad su vidjeli financijsko stanje na računu

Pokušali su to iz kluba, GNK Dinamo zataškati, ali što se danas može zataškati, napose ako ne netko osjeća oštećen. Naime, kako je bilo predviđeno u siječnju su se Dinamovim nogometašima trebale isplatiti premije za nastupe u Europskoj ligi. Gdje je Dinamo igrao izvanredno, neponovljivo i nakon 49 godine izborio proljeće u Europi. Premije su uredno isplaćene, ali svakome je igraču u isplati nedostajalo nekoliko tisuća eura.

Naime, jedna precizna stavka u ugovoru o premijama kazuje – za osvojeno prvo mjesto u skupini predviđena je još dodatna premija od sedam tisuća eura.

Dinamovo računovodstvo i administracija nisu u isplatama premija uračunali i tu stavku. A igrači kao igrači, štono bi rekao pokojni trener Tomislav Ivić, nisu samo pokvarljiva nego i jako pametna roba, dočim bi Ćiro rekao „kako igrača nikad ne smiješ zajebat”, odmah su digli malu pobunu, izaslanstvo od nekoliko nogometaša došlo je u klub priupitati što se događa?

Njima je sve to izgledalo, očito, da je to – APP (ako prođe prođe) sistem. Bili su uporni dok nisu dobili odgovore.

U konkretnom slučaju uprava kluba se nije proslavila, igrači su se nizali kao na korzu, dolazili su ljutiti u klupske prostorije po objašnjenje kojeg dugo nisu dobijali. Niti ne znamo kakav su odgovor dobili, no imati ovakvu atmosferu i rezultate i sve to pokvariti ovakvim činom je genijačno s one druge strane razuma.

Svjedoci tvrde da su baš ljutiti i neraspoloženi bili Ademi, Livaković, Dilaver, Gavranović, Zagorac i ostali, jednostavno nisu vjerovali što im se to događa. Ne, s profesionalcima ne prolazi strategija – ako prođe prođe. Nije prošlo i sada nastaje problem!