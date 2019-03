DOZNAJEMO ŠTO SE TO ČUDNO DOGAĐA U DINAMU: Umjesto Mamića na Maksimir stiže novi vladar iz sjene!

Nešto čudno se zbiva u Dinamu, a još čudnije stvari se pričaju po gradu. Nemojmo biti naivni, nije slučajno u ponedjeljak otkazana dogovorena konferencija za novinare, a buđenje navijača priopćenjima i nastajanje priča po zagrebačkim ulicama potvrđuju da su u klubu previranja. I to na dva pravca; prvi je onaj u kojem će se odrediti budućnost upravljanja klubom, koji će kadar uopće preuzeti klub te drugi; što će biti s maksimirskim stadionom i hoće li se možda graditi novi.

Priče koje kolaju su zanimljive, neke čak i nevjerojatne. Riječ je o naglasku na privatizaciji kluba, jer opcije za zainteresirane strane su povoljne, Siva eminencija kluba, Zdravko Mamić je osuđen i u bijegu je u susjednoj Bosni i Hercegovini. I silno se pritom trudi pokazati kako je njegov utjecaj još uvijek najjači, čak i nemjerljiv. Na taj način treba gledati na izbor predsjednice kluba, Vlatke Peras. Mamićevog kadra, žene koja je involvirana u klub na njegovu želju, a sad u njegovoj odsutnosti valjala bi provoditi njegove ideje i čuvati klub.

Nedavno je Izvršni odbor GNK Dinamo na svojoj redovitoj sjednici donio odluku o razrješenju Igora Kodžomana s mjesta predsjednika Uprave GNK Dinamo. Na njegovo mjesto imenovana je Vlatka Peras, dosadašnja članica Uprave GNK Dinamo dok će Igor Kodžoman ostati u klubu kao savjetnik Uprave. Vlatka Peras rođena je u Zagrebu, 1977., po zanimanju je magistra inženjerka zračnog prometa. Od 1998. radi u GNK Dinamo, najprije kao djelatnica odjela za odnose s javnošću, potom je radila u sportskom sektoru, da bi od 2005. postala voditeljica ureda Uprave kluba. Početkom 2016. godine gospođa je imenovana u Upravu GNK Dinamo sa zaduženjem za sektor ljudskih potencijala. S tog mjesta je imenovana predsjednicom uprave. Sad je ona Mamićev branik na kormilu kluba, koja ga pokušava sačuvati od vanjskih interesnih sfera. Kojih ima sa svih strana, upućeni tvrde da je riječ o sveukupno četiri vanjska utjecaja koji se uopćene isprepliću, nego svaka djeluje samo za sebe.

I tako, kronološki, dok na otkazanu novinarsku konferenciju treba gledati samo na način pritiska prema gradu i državi po pitanju stadiona (novi ili rekonstrukcija, svejedno), druge stvari su kud i kamo važnije. Tema razgovora, otkazanog, s novinarima, trebao je biti stadion Maksimir. Naime, prije nekoliko dana se sa stadiona na kojem igraju Hrvatska i Dinamo urušilo staklo koje je umalo palo na djecu koja su se igrala ispred Maksimira. Pukom srećom izbjegnuta je tragedija. No, netko je signalizirao da to nije presudna tema i press konferencija je otkazana. Jer, vodi se borba za sam klub. A tko će imati klub, sam će sudjelovati u gradnji ili rekonstrukciji stadiona, to može biti savršen izvor prihodovanja i investiranja.

Ono što želimo reći jest da će, zapravo jest, pitanje budućeg vlasnika, bolje recimo gazde koji će si sam uzeti klub – ipak teže i opasnije. Spomenuli smo tri zainteresirane strane u želji da se dokopaju kluba.

Koje su to četiri zainteresirane strane?

Prva su navijači, ne samo BBB, već i ljudi okupljeni oko udruge „Dinamo – to smo mi”. Uporni do bola ti ljudi žele samo jedno i u svojoj borbi su beskompromisni. Već sukobljeni sa Zdravkom Mamićem spremni su se sukobiti sa svakim koji si „misli uzeti klub”. Udruga “Dinamo to smo mi” kao prvi cilj svog rada ima zaustavljanje nasilne privatizacije… Ne “ulica”, ne menadžeri i ne Bad Blue Boysi. I ne da navijači upravljaju klubom, kako se to često namjerno plasira. Već članstvo.

Kako priča ima, neke su i nevjerojatne, tako na te priče o nekim novim strujama u borbi za prevlast u Dinamu, Bad Blue Boysi i ljude iz spomenute udruge jedino mogu odgovoriti onako kako su odgovarali godinama – u obzir dolaze samo i jedino demokratski izbori za novu upravu i novog predsjednika kluba! „Pravo glasa mora biti omogućeno svim Dinamovim članovima, a ne samo Mamićevim marionetama iz Skupštine koji su šutjeli kad se kralo. Ne može biti prečica, ne može biti dogovora “ispod stola”, tvrde. No, oni isto znaju i za druge struje koje se žele dokopati ipak bogatog klba, ne samo igračkim vrijednostima, već i investitorskima, jer stadiona nema, a mora ga prije ili kasnije biti. Renoviranog ili novog, svejedno.

Pa se tako po zagrebačkim ulicama priča da su i neke kriminalne skupine, dvije, suprotstavljene, zainteresirane ući u klub, a neke od njih su već odavno imale sukobe sa Zdravkom Mamićem koji je klub ljubomorno čuvao za sebe.

Nadalje, dijelovi tih skupina su već bili u nekim klubovima diljem Hrvatske, sasvim je razvidno da su zainteresirane za Dinamo, jer Dinamo je ipak elita našeg nogometa i poslovanje s klubom može biti i te kako profitabilno. Te skupine imaju svoje ljude, menedžere, pa i lobije, legalizirale su mahom većinu poslova i često ne prezaju od nasilnog preuzimanja vlasti, ne samo po lokalima, nego eto i po sportskim društvima, poput Dinama koji još uvijek nije privatiziran.

I na te priče u udruzi „Dinamo – to smo mi” dobili su lom živaca. Jer, očito znaju za njih. Neki su rekli da su iz te udruge poslali „misteriozno priopćenje”, no priopćenje uopće nije uopće zagonetno nego jasno. I navijači shvaćaju da se za Dinamo ne interesira samo Mamić. Pa, koliko mogu, jer su ipak cenzurirani, u javnost izlaze sa zahtjevima od nadležnih tijela Dinama da se u što kraćem roku pokrenu procese u kojima će Dinamovo članstvo imati ključni utjecaj u izboru vodstva kluba.

Zašto bi ovo priopćenje ispod bilo misteriozno?

„Postoji samo jedan način da se izabere novo vodstvo Dinama – izbori na kojima će glasati svi članovi Kluba. Naš cilj je jasan i od njega nećemo odustati, a skupštini Dinama to je jedina opcija. Hoćemo izbore”!

No, do izbora nije ni Mamiću, ni skupinama koje ciljaju Dinamo. U izborima nitko ne može kontrolirati glasove, zamislimo tada, brojnog članstva, Mamiću i suparnicima cilj je borba za prevlast u Skupštini, lobiranje, manipuliranje, podmićivanje, na taj način se osigurava sigurno upravljanje klubom. Bude li članstvo imalo presudan glas sva igra propada nepovratno. S nekoliko desetaka ljudi lakše je upravljati i manipulirati nego s nekoliko tisuća ili čak nekoliko desetaka tisuća. I u tome je poanta.

Mamić čuva klub, hoće li uspjeti i za koliko će pasti. Samo je to nejasno!