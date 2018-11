DOZNAJEMO POZADINU POTRESA U DINAMU! Zašto je Svetina potjeran i stoji li Mamić iza toga?!

Usred možda i najbolje sezone u posljednjih desetak godina, Dinamo potresa kriza u samom vrhu hijerarhije. Izvršni odbor Dinama na svojoj redovitoj sjednici u ponedjeljak, 5. studenog 2018. godine, jednoglasno je donio odluku kojom se dopredsjednika HNS-a Tomislava Svetinu, razrješuje dužnosti potpredsjednika i člana Uprave Dinama.

”Gospodinu Svetini iskreno se zahvaljujemo na suradnji te mu želimo mnogo sreće u nastavku poslovne karijere”, šturo su napisali iz Dinama i tako ostavili situaciju u potpunosti nedorečenom i enigmatičnom.

Neslužbeno smo doznali iz izvora bliskih Dinamu čak dvije verzije ovog iznenadnog događaja. Verzije su, naglašavamo, kuloarske i neslužbene, ali su, vrlo zanimljivo, potpuno oprečne. Naime, iz jednog izvora doznali smo kako je Svetina smijenjen zbog slučaja Hasić.

Podsjetimo, prije nekoliko je dana Dinamo raskinuo ugovor s mladim ‘wonderkidom’ Ajdinom Hasićem. Dinamo je htio poboljšati ugovor Hasiću, on je prihvatio, ali da bi mogao potpisati novi, morao je raskinuti stari. Hasić je na kraju samo raskinuo stari, ali novi ugovor nije potpisao i Dinamo je tako ostao bez jednog od najtalentiranijih mladih igrača u svojim redovima.

Da stvar bude gora, mladog Hasića sada navodno želi Real Madrid, koji je navodno, sve donedavno, bio spreman ponuditi Dinamu izdašnu cifru za Hasića, ali sada nema potrebe jer je mladi BiH reprezentativac slobodan igrač. Navodno Hasića traže još i Barcelona, Borussija i Everton, a to je onda itekakav propust kluba.

Mnogi ovu aferu nazivaju jednom od najgorih u Dinamu posljednjih godina (ako ne računamo one Mamićeve), a netko je očito trebao platiti ceh zbog lošeg, odnosno neopreznog, poslovanja. Očito je taj netko na kraju bio Svetina, ako je vjerovati ovoj strani priče.

Mamić kumovao smjeni?

Iz drugog smo izvora pak doznali još zanimljiviju priču. Naime, Dinamo je proteklog vikenda uzdrmala još jedna neobična situacija. Netko je iz registra članova izbrisao Zdravka Mamića, njegova brata Zorana i Damira Vrbanovića.

Naime, udruga ‘Dinamo – to smo mi’ tvrdila je kako je prošlog tjedna dobila uvid u registar članova Dinama i odgovorno tvrde kako tamo nema imena spomenute trojice. Dinamo se javio nekoliko sati kasnije s demantijem i tvrdnjom da Mamići i Vrbanović nisu izbačeni iz Dinama.

Priča s Hasićem čini se naspram ovoga bezazlenom jer brisanje alfe i omege kluba, Zdravka Mamića, iz registra članova, čin je zbog kojeg ne netko morao odgovarati. Ne insinuiramo da je Svetina bio taj koji je obrisao Mamiće i Vrbanovića, ali kuloarima također kruži priča kako se Svetina posljednje vrijeme distancirao od Mamića, odnosno, kako je imao nesuglasica s Mamićevim ljudima u klubu.

Sve u svemu. Protjerivanje Svetine ne znači da će on otići iz nogometa jer on još uvijek ima funkcije pri HNS-u i ZNS-u, no, u Dinamu, zbog prvog ili drugog razloga, više nije.