DOZNAJEMO! PANIKA U RIJECI: Odbio ih jedan od najboljih trenera, okrenuli se zanimljivom rješenju

Slovenski trener, Matjaž Kek, proveo je 2048 dana na klupi Rijeke. Za to vrijeme uspio je osvojiti prvenstvo, dva Kupa, super kup i tri puta je igrao grupnu fazu Europske lige. Sada je tome došao kraj i Slovenac je svojevoljno dao otkaz.

“Smatram se najodgovornijim za ovaj rezultat. Čuo sam se s predsjednikom te sam dao neopozivu ostavku. To je zajednička odluka njega i mene”, kazao je Matjaž Kek nakon poraza Rijeke kod Gorice (2-1) u 10. kolu HNL-a.

Odluku je prihvatio i predsjednik Rijeke, Damir Mišković i ovako ju objasnio.

“Znam da je nedjelja i da bismo trebali raditi puno pametnije stvari, ali danas je i za mene vrlo emotivan trenutak jer je čovjek, koji je radio s nama zadnjih pet, šest godina, dao ostavku s kojom sam se ja složio jučer. Složili smo se da je u ovom trenutku najbolje da se rastanemo. On će ostati u klubu kao moj viši savjetnik za sve što se radi u klubu, ali dajmo mu da se odmori. Zahvalio bih mu se u ime svih u gradu Rijeci, svih koji vole klub.

Došlo je vrijeme da promijenimo način suradnje. Ja sam s njim bio povezan više nego bilo tko drugi, ali život ide dalje i tu neće biti problema. Na nama je da nađemo novog trenera, ali još nismo razmišljali o tome, da će do toga doći tako brzo. Jednostavno, dogodilo se i moramo ići naprijed. Na nama, stručnom dijelu ljudi koji rade o tome, Srećku, Manceu i meni, je da nađemo trenera sljedećih dana i iskoristimo pauzu da se stabiliziramo i nastavimo prema ciljevima koje smo zacrtali: da budemo u vrhu hrvatskog nogometa, da izborimo kvalifikacije Europske lige, da u sljedećih pet godina minimalno petero juniora dođe u prvu momčad. To je strategija, to nema veze s financijama. S tom strategijom tražit ćemo trenera.

Bilo je kriza i prije. Možda ova rezultatski nije najdublja, ali moramo započeti novi život. To ćemo i napraviti i dat ću sve od sebe da momentalno popravimo igru, stanje na tablici i da počnemo s novim pobjedama”, govorio je Mišković.

Među Miškovićem i Kekom nema zle krvi i obe strane ovu su situacije prihvatile vrlo zrelo:

“Mislim da smo dovoljno ozbiljni ljudi da znamo kada dođe kraj. Puno smo pričali prije, nije to bio prvi put. Zna se kad dođe kraj”, rekao je šef Rijeke.

Nasljednik

No, što dalje? Tko će preuzeti Rijeku? Nažalost po Miškovića i društvo, prevelikog izbora trenutno nema. Odmah u nedjelju do nas je došla informacija kako će Rijeka vjerojatno krenuti po Gorana Tomića, vrlo uspješnog i zanimljivog trenera Lokomotive. No, to neće biti tako jednostavno.

“Goran Tomić je naš trener. Pod ugovorom je i klub s njim ostvaruje zavidne rezultate. Ostalo je još puno toga što ćemo zajedno s Tomićem ostvariti”, rekao nam je to Dennis Gudasić, glasnogovornik Lokomotive kada smo ga pitali o mogućem odlasku njihova trenera na upražnjenu klupu Rijeke.

Nadalje, slovenski portal Ekipa24 objavio je informaciju kako je Rijeka pokušala kontaktirati Damira Milinovića iz slovenskog trećeligaša Kopera, međutim taj je dogovor navodno propao.

Spominjao se i Dean Klafurić, 46-godišnji trener koji je donedavno vodio poljsku Legiju s kojom je osvojio jedno prvenstvo i kup, a koji je ranije vodio Goricu i mlađe kategorije Dinama.

U igri je dakako i jedan od najboljih domaćih trenera, Željko Kopić, koji je nedavno dobio otkaz u Hajduku zbog vrlo lošeg početka sezone.

Međutim, jedno je trenersko ime svakako najaznimljivije, a to je ono Igora Tudora. Tudor je sada navodno prva želja kluba s Rujevice, a riječ je dakako o treneru s bogatim internacionalnim iskustvom te provjereno kvalitetnim taktičarom i liderom momčadi.

Bilo kako bilo, slijedi nam jedan uzbudljiv period u Rijeci.