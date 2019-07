DOZNAJEMO! DRAGOVOLJAC POČEO PRIPREME U KAOSU! Brave i lokoti trgaju se na dnevnoj bazi, a nadležni na godišnjem

Što se događa u Hrvatskom dragovoljcu, klubu fine tradicije koji ovih dana proživljava svoju golgotu? Borba za vlast eskalirala je zaključavanjem ograda, vratiju, prostorija od strane jedne frakcije koja je uvjerena da ima vlast u klubu, da bi sve kulminiralo ulaskom u klub ljudi iz druge frakcije, koji su potrgali sve lokote, ušli u klub i pokušali dotjerati zapušteni stadion. No, ni to nije dugo trajalo, prva frakcija poslala je usred noći zaštitare, opet zaključala duplim lokotima klub, a cijelo to vrijeme čeka se rješenje Gradskog ureda za upravu.

Dotični Ured i inače je spor, sad je sezona godišnjih odmora i tko zna kada će se razriješiti gordijski čvor. Tko je predsjednik kluba? Željko Tokić ili Marinko Perić? Podsjećamo, održane su dvije skupštine, jednu je zakazao Željko Tokić na kojoj mu je potvrđen predsjednički mandat, druga je održana početkom srpnja na kojoj je za predsjednika izabran Marinko Perić.

Tokić je na stadionu odmah promijenio sve brave i lokote, zbog čega se nije moglo ući na stadion. Prije osam dana Marinko Perić, predsjednik izabran na drugoj skupštini uz podršku stotinjak branitelja i invalida Domovinskog rata uklonio lance i lokote te ušao na stadion. To je stanje trajalo samo dva dana, Tokić je poslao zaštitare i opet je „preuzeo„ klub.

Cijelo to vrijeme stadion Hrvatskog dragovoljca u Sigetu naočigled propada, nitko ga ne održava, pokušavao je to Marinko Perić koji je i polomio lokote kako bi održavao stadion, no zaštitari ga sada u tome priječe. I da nonsens bude veći, prije dva dana započele su i pripreme momčadi za nastavak sezone i to na onim tvrdim, osušenim, zapuštenim terenima gdje se lako mogu dogoditi i ozljede, pa je time cirkus još i veći.

Na početku priprema nije bilo preddsjednika Željka Tokića koji je u Kanadi, igrače je obišao dopredsjednik Zvonimir Čaćić. Cijelo to vrijeme, a događa se to u njihovoj kući, Hrvatski nogometni savez se ne oglašava. Dobro, iako to nije njegov posao, već posao Gradskog ureda za upravu, netko bi morao brinuti što se događa u našem klupskom nogometu, ako zbog nečega onda to zbog igrališta i stadiona.

I da, ne bude li skoro došlo rješenje Gradskog ureda za upravu tko će snositi odgovornost za možebitne incidente? Situacija je dovedena do usijanja!