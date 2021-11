DOŽIVIO JE AVIONSKU NESREĆU KAD JE TREBAO POTPISATI ZA HAJDUK! ‘Mislio sam da mi nema spasa, a ovu stvar neću zaboraviti!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bio je omiljen gdjegod je igrao. Nikad, baš nikad od suparničkih navijača nije mu upućena pogrda. Profesionalac od glave do pete, silno talentiran i uporan napadač igrao je za dva najveća hrvatska kluba, Dinamo i Hajduk, te za brojne europske momčadi i svugdje je ostavio sjajan dojam. Da, to je Ardian Kozniku, Albanac s Kosova koji je postao legenda hrvatskog nogometa. I kada bi postojao Zid slavnih hrvatskog nogometa, on bi sigurno imao na njemu pravo mjesto. On je – Ardian Kozniku, hrvatski reprezentativac koji je bio član čuvene brončane generacije „vatrenih„ sa svjetske smotre 1998. godine u Francuskoj.

Jedan je od rijetkih nogometaša koji je igrao i u Hajduku i u Dinamu i nikad nije doživio neugodnosti ma s koje strane, za razliku od nekih poput Džonija, Jeličića, Kranjčara…

“Meni je to stvarno ispalo impresivno. Još dok sam igrao u Hajduku i bio uspješan protiv Dinama, nisam u Zagrebu čuo negativan poklič o sebi. Kasnije sam igrao za Dinamo i to nerijetko protiv Hajduka, a ni u Splitu nisam čuo da bi me itko povrijedio, omalovažio. Sretan sam zbog toga, zacijelo to znači da su ljudi u meni prepoznali ono životno i sportsko poštenje. Ja sam uvijek, gdjegod bi igrao, davao sve od sebe.

Obožavali ga na obje strane

“Bio sam pravi profesionalac i nisam se razmetao izjavama. Poštovao sam svaku sredinu u kojoj sam igrao, a navlas isto je bilo kada sam nastupao za inozemne klubove. Evo, i danas svako malo dolazim u Split, a živim u Zagrebu i uvijek sam prekrasno dočekan. Bez obzira na veliki rivalitet Hajduka i Dinama nikad nisam osjetio ni najmanju neugodnost, vjerujte mi”.

Rođen je u listopadu 1967. u Đakovici, gdje je počeo trenirati nogomet kao dječačić u lokalnom Vlaznimiju.

Kao 19-godišnjaka angažirala ga je Priština, a 1990., nakon pomnog praćenja, angažirali su ga iz splitskog Hajduka. Tamo je u četiri sezone pružao fantastične partije i pomogao Hajduku da dođe do prvog naslova prvaka Hrvatske. Za Hajduk je odigrao 190 utakmica i postigao 69 pogodaka, te osvojio zadnji odigrani jugoslavenski kup (1991.), zatim hrvatsko prvenstvo 1992. i 1994. te kup 1993. godine. Bio je znan jer je često bio strijelac odlučujućih pogodaka, a sa svojom upornošću i željom brzo se prometnuo u ljubimca navijača.

No, dolazak u Hajduk bio je popraćen izvanredno nesretnim okolnostima. Ili sretnim… Avion u kojem je Kozniku putovao iz Prištine u Split se – srušio! Tadašnji sportski direktor Hajduka Jurica Jerković otputovao je malom ”cessnom„ po Koznikua kako bi ga doveo u Split na potpisivanje ugovora. Na povratku je pilot Matko Raos zbog jaka nevremena morao spustiti avion na livadu pored sela blizu Kraljeva. Pritom se zrakoplov prevrnuo, a uz pilota lakše su ozlijeđeni i Kozniku i Jerković.









„Nakon što smo poletjeli, nevrijeme se pojačalo i pilot je izgubio komunikaciju s kontrolnim tornjem, pa je odlučio prisilno sletjeti. Nije nam bilo svejedno, znali smo da u blizini nema aerodroma. Pilot je kružio sat vremena pokušavajući pronaći bilo kakvu ravnicu i na kraju je pronašao tu livadu. Bojali smo se, no prava panika nastala je tek kad smo udarili u tlo, poskočili i preletjeli još 20-30 metara pa onda aterirali na nos aviona i okrenuli se… Grozan osjećaj! Mislio sam da smo gotovi. I bili bismo da nije bilo Matkove prisebnosti i Božje pomoći. U pomoć su nam došli ljudi iz okolnih sela. Donijeli su nam vode i šećera da se priberemo, no bilo im je sumnjivo što smo tamo. Pazite, to je lipanj 1990. godine, rat na pomolu, i nije nam bilo svejedno. Nasreću, jedan od njih prepoznao je Hajdukovu legendu Juricu Jerkovića, pozvao policiju i hitnu pomoć i sve je završilo dobro„.

Njegove sjajne igre u Hajduku primjetili su u francuskom Cannesu i ubrzo je osvanuo na francuskoj rivijeri, na Azurnoj obali. Došao je i poziv od Ćire Blaževića za hrvatsku reprezentaciju, pa je Kozniku debitirao u prijateljskom dvoboju protiv Slovačke u Bratislavi. U kvalifikacijskoj utakmici protiv Litve postigao je i zgoditak, a bio je i među 22 “vatrena” koji su osvojili povijesnu brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Kao član reprezentacije 1998. dobitnik je Državne nagrade za šport “Franjo Bučar”.

Nakon nekoliko sezona u Francuskoj, te jedne na Cipru gdje je u prosjeku postizao više od jednog gola po utakmici, vratio se u Hrvatsku i došao u tadašnju Croatiju, gdje je opet bio uspješan strijelac. Nakon osvojena dva prvenstva nakratko je prešao u austrijski FC Kärnten, a potom završava bogatu karijeru u drugoligaškom Hrvatskom dragovoljcu.









U lipnju 2007. godine Ardian Kozniku izabran je za predsjednika Hrvatskog saveza za skokove u vodu, a na to mjesto došao je kao dobar poznavatelj tog sporta prateći višegodišnji sportski razvoj kćeri Diane, jedne od najvećih nada tog sporta u Hrvatskoj.

I danas pomno prti hrvatski nogomet. Oduševljen je i reprezentcijom, ali i jako zadovoljan našom ligom.

“Održavanje i napredak Lige od 10 klubova je ugodno iznenađenje. Čini mi se da se svake godine igra sve bolje i bolje, a mladi igrači brže napreduju jer imaju veći broj teških, ali ravnopravnih utakmica. Dinamo je i dalje neprikosnoven, ali ga ostali stižu, napose Rijeka. Jedini problem je onaj financijski. Većina klubova u ovoj krizi bori se s novčanim problemima i to svakako ima utjecaja na njihovo stagniranje. Ligi nedostaje još samo goropadni Hajduk i to bi onda bilo natjecanje za polizati prste”.

O svom dolasku u Hajduk ima zanimljivu priču.

“Mene Hajduk nije u 1990. godini angažirao preko noći. Dvije godine su me pratili iz utakmice u utakmicu u Prištini, i tek kada su shvatili da sam bolji od onih koje imaju u momčadi, onda su me uzeli. Tako treba angažirati igrače. Hajduk uvijek ima nadarenu mladost i na tu mladost treba dovesti istinsko pojačanje, da se uz nekog novog, velikog igrača i ta mladost oslobodi. I da onda ostane duže u klubu, što bi i za klub bilo dobro, jer bi se povećala cijena tim mladićima i za veći novac bi ih klub prodao. Kada se igrači prerano prodaju, ne postiže se dobra cijena. Dodao bih još nešto – volio bih da je i u Dinamu više domaćih igrača, čini mi se da neki od stranaca nisu uopće bolji od naših mladića. To je to o čemu govorim„.