Došao Modriću u Real i propao, pa pričao o boci: ‘Bio je pijan dan ranije, a navijači to gledaju’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Za nogometaše je u pravilu dolazak u Real Madrid vrhunac karijere, ali za do tada odličnog Belgijca Edena Hazarda su dani u dresu Reala uglavnom bili obilježeni mukom. Hazard se nije nametnuo, nije opravdao očekivanja u trofejnim godinama u kojima u madridskom klubu blista i Luka Modrić, a nedavno, odjeknule su i Belgijčeve riječi da je za vrijeme boravka u Realu nije bježao od alkohola.

U razgovoru za France Football, Hazard je govorio o druženjima s prijateljima na kojima se znalo popiti. Spominjao je crveno vino, ali dotaknuo se i drugih metoda opuštanja, poput uživanja s društvom u roštilju, što sve skupa nije ispalo kao dobra slika za nogometaša o kojem se pričalo i da je u Realu fizički zapušten.

Ovakav Hazardov istup nije ostao bez reakcije. Imao ju je Christophe Dugarry, nekadašnji francuski reprezentativni napadač, koji je na RMC Sportu ponudio svoj pogled u razgovoru sa Jeromeom Rothenom, još jednim bivšim francuskim reprezentativcem. Dugarry nije štedio Belgijca.

‘Sve je to trebao reći i ranije’

“Lako je sada o tom pričati, ali trebao je sve to reći i ranije. Trebao je istupiti nakon što je potpisao ugovor za više milijuna, tada treba biti otvoren prema predsjedniku kluba da ćeš te večeri izaći u provod”, smatra Dugarry, koji je potom prozvao Hazarda i za nedostatak poštovanja prema suigračima, prema momčadi u kojoj je s njim bio i Luka Modrić.

“Je li treneru i ostatku momčadi govorio o tome da se opija i da mu se ne trči na treningu? Nogomet je profesionalan i momčadski sport. U njemu postoje obveze”, nastavio je bivši francuski reprezentativni napadač u svojem verbalnom napadu na Hazarda.

“Istina je da se ne može uvijek držati baš svih pravila, ali istupiti na način kako je on to napravio je sramota. Hazard je bio sjajan igrač, ali ono što je napravio je sramota i zbog navijača koji plaćaju ulaznicu i dolaze ga gledati, a on je dan ranije bio pijan”, dodao je Dugarry, spominjući da je u takvoj situaciji bio prevaren i njegov bivši reprezentativni suigrač u francuskom dresu, stari majstor Zinedine Zidane, koji je kao trener vodio Hazarda u Realu. Belgijac je imao ugovor vrijedan 100 milijuna eura, a Dugarry se pobunio zbog toga što Hazard nije ozbiljno shvaćao svoj posao.









Neočekivani pad u Realu

Hazard je nedavno objavio završetak karijere, to se dogodilo lani u listopadu, a time je došla kraju karijera u kojoj se najviše pamti po igranju u dresu Chelseaja i belgijske reprezentacije. U londonskom klubu imao je sveukupno 352 odigrane utakmice, 110 golova i 92 asistencije u svim natjecanjima u razdoblju od 2012. do ’19., a za Belgiju je imao 126 nastupa i 33 gola od 2008. do preklani. Oproštaj od reprezentacije dogodio se nakon što su Belgijci bili bez prolaska u drugi krug na Svjetskom prvenstvu u Katru, u skupini u kojoj ih je u izravnoj borbi za nastavak natjecanja izbacila Hrvatska.

Što se klupske karijere u dresu Reala tiče, za Hazarda je to ispalo baš skromno. Imao je 76 odigranih službenih utakmica u razdoblju od 2019. do umirovljenja lani u listopadu, a u tim nastupima ubilježio je sedam golova i tome dodao 12 asistencija, daleko ispod očekivanja po dolasku iz Chelseaja.