Došao je na glas kao Dalićev ljubimac: Hrvat nakon naleta doživio udarac i sanja preokret

Autor: Ivor Krapac

U Hrvatskoj reprezentaciji ne nedostaje priča o usponima i padovima igrača na koje računa Zlatko Dalić, a ovisno o situaciji, izbornik voli tu i tamo ‘promiješati’ stvari sa svojim pozivima za pojedine akcije Vatrenih.

U toj priči, dugo je bez izostanka poziva živio Nikola Vlašić, zbog toga je došao na glas ljubimca Zlatka Dalića, no i to se promijenilo nedavno. Izbornik ga je bio izostavio s inicijalnog popisa za utakmice protiv Latvije i Armenije u završnici kvalifikacija za Euro, aktivirao ga je naknadno, no dogodilo se da se Vlašić ipak nije mogao priključiti treninzima zbog ozljede.





Sve se dogodilo nakon što je Vlašić u dresu Torina bio u naletu. Igrao je redovito i puno u momčadi koju vodi hrvatski trener Ivan Jurić, zabio je i gol u ligaškoj pobjedi nad Sassuolom rano u studenom, ali onda se dogodio udarac zbog toga što nije mogao biti u konkurenciji za nastup za Vatrene nakon dobivenog naknadnog poziva.

Dalić poslao poruku

Kako se bližilo novo reprezentativno okupljanje, Dalić je sa svojim prvim popisom igrača za susrete s Latvijom i Armenijom poslao poruku i Vlašiću s obzirom na to da je inicijalno bio samo s pretpozivom.

Niti čovjek koji je ranije redovito dobivao pozive nije bio siguran, trebao se trgnuti, a za 26-godišnjeg Vatrenog iz velike sportske obitelji, s ocem Joškom i velikom visašicom Blankom, došao je poticaj da se po povratku na teren što brže podigne.

U proteklom, 14. kolu talijanskog prvenstva, Vlašić je to i napravio s dvije asistencije u dolasku do 3:0 protiv Atalante na domaćem terenu, u susretu u kojem je reprezentativni suigrač Mario Pašalić bio s druge strane. Tradicionalno ‘škrta’ La Gazzetta dello Sport nagradila je Vlašića visokom ocjenom, u Italiji je za svoju predstavu dobio ‘osmicu’, a sada ne preostaje ništa drugo nego tako ići dalje.









Ako je pravi, može dati puno

Za Vlašića, u nastavku sezone će fokus biti da nastavi kako je krenuo, da to bude na razini kao kad je igrao za moskovski CSKA, a ne u slabim engleskim epizodama u Evertonu i kasnije u West Hamu, poslije odlaska iz moskovskog kluba.

Za sada, ove sezone u talijanskom prvenstvu ima gol protiv Sassuola i ‘svježe’ dvije asistencije protiv Atalante, a toga treba biti još.

U pravom izdanju, Vlašić u Dalićevim planovima i u ambicijama Vatrenih može značiti puno.

Sposoban popuniti nekoliko ‘rupa’

Pravi Vlašić, onaj o čijem pozivu u reprezentaciju nema spora, za Hrvatsku može popuniti nekoliko ‘rupa’, ponajprije onu na desnom krilu, gdje je često bio u akciji, no po potrebi i lijevo ili u sredini terena, za prijetnju protivničkom golu iz drugog plana.

Polivalentnost i dobra opcija za desno krilo su vjerojatno glavni razlozi što je kod Dalića bio redovit i u težim klupskim danima, poput onih u West Hamu, no kao i kod svih drugih, i kod Vlašića je tako da Hrvatskoj neće moći pomoći ako ne igra redovito i ako forma ne raste.









Redovitost u klupskom dresu sada ima, pravu formu je pokazao u posljednjoj utakmici, no do Eura je još dug put i trebat će tako i dalje, u sezoni u kojoj u dresu Torina neće imati puno predaha.