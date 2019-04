DONOSIMO JOŠ NEISPRIČANU PRIČU O DALIĆU: Izbornik svjedočio svoju vjeru i nečim nas je doista zapanjio

“Kad se sve pripremi i napravi, onda prepustiš da djeluje Bog. Prije izlaska na teren uvijek izmolim molitvu ‘Gospi u potrebi’, no nikada ne tražim da se meni nešto da, nego se zahvalim Bogu što me stavio na ovo mjesto. Ne smijemo zaboraviti da i drugi mole i traže pomoć od Boga, tako će biti ono što smo zavrijedili”.

Veli to Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentaciji u svojem svjedočenju vjere, bez imalo želje da na nekoga utiče, kao što odmah izražava mišljenje da poštuje i one koje ne vjeruju a djeluju u skladu s moralnim i etičnim načelima.

Njegov život baš je bio kompleksan, težak, s nekim drugačijim putanjama od ostalih. Zlatko Dalić se kalio na težak način, još za vrijeme Jugoslavije došao je u Hajduk, igrao je za vinkovački Dinamo, današnu Cibaliju i mostarski Velež. No, pravu afirmaciju stekao je u varaždinskom Varteksu koji je bio najugodnije iznenađenje Prve hrvatske nogometne lige. Dok se nije strmoglavio u stečaj. Igrao je potom i za Hajduk, pa se iznova vratio u Varteks i zaželio je ostati u nogometu, biti trener.

Najprije je 2000. godine bio pomoćni trener u Varteksu, da bi od svibnja 2002. godine do svibnja 2005. godine bio sportski direktor Varteksa te istovremeno u sezonama od 2003. do 2005. godine bio i pomoćnik Ćiri Blaževiću. Koji će danas reći “kako je odmah prepoznao kapacitet Zlatka Dalića”.

Trenirao je Rijeku, albanski Dinamo iz Tirane, koprivnički Slaven Belupo, bio pomoćni trener izborniku mlade hrvatske reprezentacije Draženu Ladiću, no kad je otišao u Aziju više se nije vratio – radio je u Al Faisalyju, Al Hilalu i u Al Ainu.

Na poziv splitskog Hajduka prije šest godine za mjesto sportskog direktora uzvratio je odbijanjem, makar će i sam reći da mu je Hajduk velika želja.

“Kruna je mog rada u Saudijskoj Arabiji. Došao sam u ovu zemlju prije deset godina i preuzeo Al Faisaly iz Harmaha”.

Odmah je po izboru novinara postao trener godine. U klubu je ostao do 2012. godine, jer uslijedio je poziv za vođenje olimpijske momčadi najvećeg azijskog kluba. S ovim klubom osvaja King Cup, što predstavlja 54. trofej u klupskoj povijesti te se plasirao u playoff fazu Azijske Lige prvaka s drugog mjesta u skupini. Kao trener Al Hilala završava kao 13. trener svijeta za mjesec ožujak 2013. godine prema World Coach Rankingu.

Dobar rad nije ostao neprimjećen. Nakon što je Al-Ain dao otkaz treneru Floresu‎, Zlatko je istog dana predstavljen kao novi trener kluba iz Ujedinjenih arapskih emirata. Nakon 2006. godine, klub je po prvi puta prošao u doigravanje Azijske Lige prvaka i to kao prvoplasirani u skupini. Nakon niza uspješnih rezultata i sedam utakmica bez poraza, klub 30. travnja 2014. objavljuje produženje ugovora sa Zlatkom na naredne dvije godine.

U finalu UAE President’s Cupa, u svibnju prije pet godina Al Ain je osvojio naslov pobijedivši prvaka Arapske Gulf Lige, Al Ahli iz Dubaia 1-0. To je bio Zlatkov drugi trofej na Bliskom Istoku, te ujedno treći u njegovoj trenerskoj karijeri. Ova utakmica označila je kraj sezone u kojem je klub, od dolaska Zlatka ostvario niz od 12 utakmica zaredom bez izgubljene utakmice.

Zlatko Dalić je drugu sezonu u klubu započeo četvrtfinalnim utakmicama Azijske Lige Prvaka protiv Ittihada u kojima je Al Ain slavio u oba dvoboja. U polufinalu od Al Aina bio je bolji bivši Zlatkov klub Al Hilal s 3-0 u gostima te 2-1 na domaćem terenu.

Prema izboru svih sportski novinara u Ujedinjenim arapskim emiratima, Zlatko je na kraju godine dobio nagradu za trenera godine dok je njegov Al Ain na kraju prvog dijela sezone zauzeo prvo mjesto na tablici s utakmicom zaostatka.

Početkom svibnja prošle godine završeno je natjecanje u skupinama u Azijskoj Ligi prvaka te se Al Ain plasirao u doigravanje završivši na prvom mjestu skupine s 12 bodova bez izgubljene utakmice s čak četiri boda više od drugoplasiranog Naft Teherana.

Iako je naslov prvaka Ujedinjenih arapskh emirata bio osiguran tri kola prije završetka, konačan rezultat je bio impresivan. Al Ain je završio sezonu s 11 bodova više od drugoplasirane Al Jazire i trećeg Al Shababa. Zlatkov klub izgubio je samo dvije utakmice u cijeloj sezoni, što znači da je u ukupno 25 utakmica Al Ain bio neporažen s impozantnom gol razlikom od +43 gola. I bio je iznova proglašen za trenerom godine u UAR.

Epilog? Prema statistici Football Database rankinga Al Ain je u ožujku 2014. godine, prije nego što ga je Zlatko preuzeo, bio 335. klub na svijetu. Nakon dvije godine, Al Ain trenutno zauzima 100. mjesto na tablici klubova te je peti najbolji klub na Azijskom kontinentu.

Iako je donedavno govorio kako bi želio pomoći i Hajduku i Varteksu, klubovima koji su ga nogometni formirali, nostalgija je s uspjesima u Aziji bila sve manje i manja… Prije je pričao…

“Nemam se namjeru vraćati u Hrvatsku . Ovdje radim na visokoj razini, a svjestan sam kako nekog hrvatskog trenera samo igrom slučaja može dopasti neki klub iz liga petice. Rekao sam već ovdje stvarno uživam. Evo, ja sam tu cijelu godinu u papučama i kratkim hlačama, ovdje nema kiše, snijega, leda niti zime. Potpuno sam se privikao na život u Emiratima , ovdje sam stvorio ime, stekao brojne prijatelje i poznanstva. Gledajte, ja ovaj posao ne planiram raditi još sto godina. Sigurno neću do kraja života biti na klupi. Stresan je to posao koji traži puno odricanja, pa čak i šteti zdravlju. Trenerskim se poslom mislim baviti još par godina, a onda vratiti doma”.

Nije ga zanimala ni reprezentacija, barem je tako mislio. Govorio nam je iz Azije u telefonsku slušalicu.

“Znano je da ne pripadam nijednoj interesnoj skupini. Nisam ni na čijoj strani, a to kod nas ne prolazi. Naravno da bi mi bila velika čast i privilegija voditi hrvatsku nogometnu reprezentaciju, sve ću napraviti da jednoga dana ispunim taj san i postanem hrvatski izbornik. Ali sada, u ovoj konstelaciji odnosa unutar HNS-a, vrijeme nije na mojoj strani. Stoga, uopće se ne uzrujavam, sretan sam u ovome trenutku što radim i kako to ispada”…

Eto, na poziv Saveza Dalić nije mogao reći ne. Makar je tvrdio drugačije. Osjetioje ponos, zanos. Pamtimo njegovu rečenicu o reprezentaciji, na svoje uši smo je čuli:

“Nisam nepopravljivi optimist kao Ćiro Blažević, ali nitko danas u Europi nema bolju reprezentaciju od Hrvatske. Hrvatski igrači su bitni u Realu, Barceloni, Juventusu, Interu, pola Italije viri ispod kopačke jednog Kalinića, Badelja, Strinića. Ako bude sve štimalo, a nema razloga da ne štima, Hrvatska će se boriti za najviši plasman”…

Ostalo znate, umalo je postao svjetski prvak s Hrvatskom.

Cijelo to vrijeme Zlatko Dalić se molio, svjedočio vjeru svojim moralnim životom. Teško ga je nagovoriti da priča, ali kad priča on to čini lijepo, usporeno i jasno, tako i o svojem vjerovanju.

Na j tribini ovogodišnjeg korizmenog ciklusa posvećenog temi “Zašto vjerovati?” koji se održala u dominikanskom samostanu bl. Augustina Kažotića na zagrebačkoj Pešćenici, 17. travnja o temi “Dati najbolje od sebe”, govorio je tako da su ljudi i zaplakali…

“U pet mjeseci nisam povisio glas, radio sam na tome da budemo obitelj bez trzavica. Oni znaju igrati nogomet, ja sam se bavio drugim stvarima”, kazao je Dalić u svojem izlaganju.

Zahvalivši se na toploj dobrodošlici, Dalić je rekao da je Bogu zahvalan na prilici da vodi Hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Dodao je da je od ostvarenog rezultata važnija jedna druga stvarnost.

“Zadnjih 15 godina gubimo svoj identitet. Bojimo se reći da smo katolici, Hrvati i vjernici. Onda su došla 22 dečka koji su preokrenuli cijeli svijet, pokrenuli cijelu Hrvatsku i uz pomoć dragoga Boga napravili rezultat. Ja osobno živim najveće dane moje sportske karijere, dane zajedništva. Zato nisam htio otiči iz Hrvatske jer čovjek mora uživati u tom rezultati i vratiti nadu hrvatskom narodu da možemo biti onakvi kakvi smo bili tijekom cijeloga ljeta”, istaknuo je izbornik Dalić.

Nadalje, Zlatko Dalić kazao je da je u trenutku odlaska iz rodnog mjesta mislio na dvije stvari, da ne smije osramotiti roditelje koji su sve za njega dali i da se ne smije vratiti. Istaknuo je da je za čovjeka najbolja motivacija borba koju vodi, ustrajnost, predanost i učenje na greškama.

“Stalno sam molio Boga da me ne ‘prebaci’. Dobili smo Argentinu, euforija je u cijeloj Hrvatskoj, kod nas u svlačionici, euforija kod mene. Ne vladamo situacijom jer nas je ‘prebacilo’. Molio sam Boga da se smirimo i budemo ponizni, da poštujemo druge i ne uzvisujemo sebe. Da se tada nismo spustili na zemlju, ne bi ostvarili uspjeh koji nas prati. Ponukani slikama iz Hrvatske, kako ste se ujedinili i slavili, uz dragog Boga i vjeru, napravili smo rezultat. I dan danas molim Boga da ostanem normalan, dio vas”.

Zlatko Dalić na kraju se kroz razgovor dotaknuo svojega djetinjstva i temelja vjere koje je primio u obitelji. Govorio je o prvom susjedu koji mu je bila crkva u rodnom mjestu. Zaokruživši misao vratio se na temu 15 godišnjeg sustavnog demoraliziranja hrvatskog naroda.

“Stalno se pitam, pa što smo napravili da su naši ljudi toliko ponosni i sretni. Polako nas se gazilo 15 godina, zaboravio se Domovinski rat i hrvatstvo. Kad sam ja rekao da sam vjernik katolik, ljudi su se čudili. Meni to nije bilo jasno zašto ne bih rekao što sam i tko sam. Koga se ja bojim u svojoj Hrvatskoj? Ja sam vjernik katolik, mene je tako moja mama naučila i Bogu hvala na tome”.

Zašto nije otišao dok je na vrhu, unatoč bogatim ponudama. Ima moralno objašnjenje;

“Kakva bi to bila poruka mladima u Hrvatskoj? Ispred igrača najviše sam govorio o potrebi zajedništva i vjerovanja, pa da onda prvi odem za novcem. Znam da je mudro otići kad si na vrhu, nisam naivan i znam kakvi smo. Izgubim li još dvije utakmice, gotov sam, sve će se zaboraviti. No, dok me Hrvatska treba, tu sam, neću je napustiti i neću odustati. Ne smijemo bježati i dizati ruke, ne mislim stati, a neka Bog odluči što smo zavrijedili. Nema ljepše zemlje od naše, moramo to cijeniti”.