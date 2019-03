DONIO JE HAJDUKU BODOVE, A ONDA… ‘Možda i ostanem, neće biti smak svijeta ako ne promijenim klub’

Autor: Dnevno.hr

Hajduk i njegovi navijači ponovo imaju dosta razloga za slavlje. Iako pogled na ljestvicu i dalje nije baš najboli, situacija se iz tjedna u tjedan popravlja kad je riječ o uspjesima momčadi s Poljuda. Uostalom, kad se god dobije na gostovanju kod uvijek neugodnog Slaven Belupa, ne može se skrivati zadovoljstvo, makar i potiho.

U prošlom prvenstvenom kolu to je bilo još izraženije, s obzirom na način kako su “Bili” to te pobjede i došli. Morala su s klupe uči tri čovjeka kako bi se stvari u Koprivnici preokrenule, a jedan od onih koji je stavljao završni pečat bio je Fran Tudor. Iako mu ugovor s klubom ističe na ljeto, on se i dalje ne zamara previše onime što će biti sljedeće sezone.

“Nije mi bitno koliko igram, važno je da momčad svaku utakmicu ide naprijed i osvaja bodove. Svaki bod ima jednaku težinu, kako ovaj, tako i u idućem ogledu s Rudešom u Splitu”, rekao je Tudor koji je dolaskom novog trenera Siniše Oreščanina dobio sasvim novu ulogu u momčadi. Hajduk praktički ne može bez njega…

U klubu je inače praksa takva da igrači koji ne produže ugovor s Hajdukom na ulasku u posljednjh 6 mjeseci praktički uopće ne igraju. Tudor je na Poljudu jako važan kotačić uspjeha i ne žele ga se unaprijed odreći. Tko zna, možda i ostane… Jer, na zimu je već trebao otići, makar je bio u raznim kombinacijama pa nije otišao.

“Ne zamaram se transferom, ja ću dati svoj maksimum, a što će biti, vidjet ćemo. Neće biti smak svijeta ako odem, ali ni ako ostanem. Nastavit ću i dalje živjeti nogomet”, rekao je Tudor.