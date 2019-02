DOMOVINSKI RAT SVE JE PROMIJENIO! Donosimo dobro skrivanu priču o tajnoj vezi Srba i Dinama

Dolazak srpskog napadača Komnena Andrića u Dinamo kod mnogih je otvorio sjećanja na bivše srpske nogometaše u Dinamu. No, kada već govorimo o tome onda moramo povući distancu, jer dočim smo živjeli u zajedničkoj državi na srpskog nogometaša u Dinamovim redovima nije se gledalo na način kako se gleda danas, nakon Domovinskog rata.

Komnen Andrić koji se istinski dokazao u zaprešićkom Interu, svojim sjajnim igrama i ponašanjem zaslužio u predgrađu Zagreba i kapetansku traku zapeo je za oko Dinamovom treneru Nenadu Bjelici i uprava kluba iz Maksimirske ga je dovela u „plave”.

Komnen Andrić igrao je u U-20 reprezentaciji Srbije, rođen je na Sandžaku, u Novom Pazaru, karijeru je započeo u Radničkom iz Kragujevca. Otišao je u OFK Beograd, pa u Belenenses, a onda na posudbu u Žalgiris i Inter koji je prošlog ljeta i otkupio njegov ugovor. U 19 nastupa ove sezone postigao je u Prvoj HNL 11 golova nakon čega je Inter iz Zaprešića dobio 800 tisuća eura od zagrebačkog Dinama.

Mladi Andrić sam kaže da u Hrvatskoj tijekom svog boravka i karijere nije imao niti najmanjih problema, zacijelo neće ni imati. Dakle, Andrić je prvi srpski nogometaš u Dinamu otkako je samostalne Hrvatske.

Međutim,u Dinamu je igralo nekoliko igrača srpske nacionalnosti u bivšoj državi, a neki su postali i neizostavni dio klupske povijesti. Ipak, onaj koji se spominje kao zadnji Srbin u Dinamu prije Andrića nije postao dio Dinamove bitne povijesti, Radmilo Mihajlović kojeg je Dinamo kupio iz sarajevskog Željezničara nije se dugo zadržao u Zagrebu, no ipak je svojom korpulentnošću nametnuo na europsko tržište, pa je čak završio u minhenskom Bayernu.

Nakon sezone u Dinamu u kojoj bi tek povremeno bljesnuo otisnuo se u Njemačku, no nestao je u bespućima europskog i svjetskog nogometa, unatoč tome što je krenuo iz Bayerna. Malo i kratko Schalke 04, malo Eintracht iz Frankfurta, te onda korejski Poohang Steelersi i to je bilo sve od njegove karijere.

Držao se u Zagrebu poprilično bahato, imao je najbolji ugovor te sezone u Dinamu, pisac ovih redaka odbijen je kao mladi novinar nekoliko puta makar je imao striktni zadatak tadašnjeg Vjesnika da napravi intervju s Mihajlovićem.

Davno kasnije u jednom razgovoru je rekao:

“Oduvijek sam htio u Crvenu zvezdu, ali putevi nam se nisu našli. Pričali su mi kako Dinamo gradi veliku ekipu i da me čeka Haris Škoro s kojim sam dobro igrao u Želji. Međutim, prodali su ga u Torino prije nego što sam došao u Zagreb”.

Veli i sljedeće:

“Mislim da sam stigao u krivo vrijeme. Momčad se tek stvarala, a ja nisam imao strpljenja. Htio sam što prije otići van”, priznaje danas Mihajlović koji je, prema sjećanjima kroničara Dinama, bio najskuplji transfer u povijesti kluba. Taj 31 nastup i 12 golova koštao je modre 400 tisuća njemačkih maraka. Danas je menedžer.

Jedan srpski nogometaš bio je istinski ljubimac navijača i tada tek osnovanih Bad blue boysa. Zoran Dimitrijević, nadimkom Čava bio je osebujni nogometni virtuoz, ali se isticao i po ponašanju i veselju izvan nogometnog terena: “Popio sam pola Subotice”, rekao je u jednom u intervjuu.

Preminuo je 2006. godine. Sin Miloš igrao je za Crvenu zvezdu. Plijenio je driblinzima, ali zbog ljubavi prema životu koja je nadmašivala onu prema nogometu i sportskim obavezama nije napravio karijeru sukladnu svom talentu. Bez obzira na to, bio je omiljen u svim sredinama u kojima je igrao. Najveći dio karijere proveo je u beogradskom Partizanu, a 1986. je došao u zagrebački Dinamo u kojem je odmah postao ljubimac navijača. Igrao je još za subotički Spartak i Nantes.

Srpski „Kurir” o njemu je pisao, nakon što je naglo umro:

“Ne postoje pisani tragovi da je neki Beograđanin dobio priznanje takve vrste, da mu 40.000 „purgera” skandira. Zoran Dimitrijević ih je prisilio da mu iz svega glasa, vičući do promuklosti kliču „Čava, Čava..”. O tom, slobodno se može reći fenomenu, pisala je i „Politika” u augustu 1987. godine.

U Dinamu su igrala braća Cvetković, dva brata, Srbina, iz Karlovca. Obojica su dio klupske povijesti, velik, nemjerljiv. S time da je Boro Cvetković otišao u Crvenu zvezdu, a Zvezdan je ostao u Zagrebu do svoje smrti prije dvije godine. Kada je nesretno pao u svojoj garaži, udario glavom o pod i preminuo.

Zvezdan Cvetković rođen 18. travnja 1960. godine u Karlovcu, a u Dinamo je došao s nepunih 17 godina, na prijelazu iz pionirskog u juniorski uzrast, s bratom Borislavom kao blistavi izdanci popularne karlovačke škole predvođene trenerom Brankom Čavlovićem Čavlekom.

Zvezdan i Boro jedan su od najpoznatijih bratskih tandema u povijesti maksimirskoga kluba. Zajedno su sudjelovali u pohodu na naslov prvaka 1982. godine kao i na pokal državnoga Kupa godinu kasnije. Zvezdan je bio stpoer, a Boro napadač.

Zvezdan je u Zagrebu je završio Višu trenersku školu, a ulogu glavnoga Dinamova trenera obnašao je u završnih 10 prvenstvenih kola u sezoni 2004/’05. Nakon igračke je karijere u Maksimiru bio i asistent glavnog trenera, sportski direktor, klupski skaut. Boro je imao sjajnu karijeru u Crvenoj zvezdi, valja to priznati.

U Dinamu su igrala i braća Janjanin, iz Karlovca, Rajko i Željko, s time da je Rajko imao veću karijeru, završio je kasnije isto u Crvenoj zvezdi gdje je dugo godina bio jedan od najvažnijih igrača. Rajko Janjanin, fini tehničar, „desetka” u Dinamovoj povijesti ima svoj neizbrisiv trag.

Stariji Željko je igrao u Karlovcu, Dinamu, Zagrebu, Napretku iz Kruševca, Rijeci, i klubovima iz Austrije, dok se mlađi Rajko proslavio u Dinamu, Crvenoj Zvezdi i grčkim klubovima, te je odigrao i nekoliko utakmica za reprezentaciju Jugoslavije.

Iz rodnog Karlovca Rajko je otišao sedamdesetih godina u Dinamo, zatim u Crvenu Zvezdu, pa otuda u Grčku, u OFI s Krete i AEK iz Atene. Nakon završetka igračke karijere odmah se bacio u trenerske vode.

Inače, dva para nogometne braće – Željko i Rajko Janjanin, Zvezdan i Boro Cvetković – potječu iz susjednih karlovačkih četvrti Banija i Drežnik i išli su u istu osnovnu školu. Proistekli su iz omladinske karlovačke nogometne škole koju je ustanovio i vodio pokojni Branko Čavlović Čavlek.

Bio je u Dinamu i vratar Partizana, Ranko Stojić, reprezentativac. Ranko Stojić branio je za Dinamo od 1984. do 1987. godine. Kao vratar Dinama upisao je 79 službenih nastupa te igrao u finalu Kupa maršala Tita 1985. godine protiv Crvene zvezde. Nakon odlaska iz Dinama deset godina provodi u Belgiji braneći za razne klubove.

Za vrijeme svog boravka u Dinamu postao je i reprezentativac te je upisao 14 nastupa za reprezentaciju Jugoslavije u periodu od 1984. do 1986. godine. Sam i danas tvrdi da je u Zagrebu završio zbog nekorektnosti svog matičnog kluba, beogradskog Partizana.

Idemo dalje, makar nam nije namjera brojenje krvnih zrnaca. Milan Ćalasan je u Dinamo stigao u ljeto 1979. godine, a prije toga je nastupao za Maribor, podgoričku Budućnost, Crvenu zvezdu i Olimpiju. U Dinamu je prve sezone upisao 28 službenih nastupa uz šest pogodaka, a u sezonama 1980/81. i 1981/82. zajedno samo šest nastupa. Sudjelovao je u osvajanju naslova 1982. godine. Nakon Dinama igrao je u Belgiji, Njemačkoj i Francuskoj.

Zoran Panić je u Dinamu proveo sezonu 1981/82. te je sudjelovao u osvajanju naslova. U 26 službenih utakmica zabio je 10 pogodaka. Igrao je na poziciji napadača, a rodom je iz općine Rača u Srbiji. Ćiro Blažević ga je obožavao. Te 1982. godine u Dinamu je značajnu ulogu odigrao taj igrač iz Kruševca, ako se ne varamo, zabio je devet golova.

Evo priče o još jednom sjajnom i zanimljivom vrataru u našoj cjelokupnoj štoriji. Milan Šarović je među Dinamove vratnice prvi put stao 24. veljače 1974. godine u ligaškom dvoboju protiv Olimpije. Za Dinamo je do 1977. godine upisao 62 službena nastupa, a često su se na golu izmjenjivali on i Želimir Stinčić. U Dinamo je stigao iz Proletera iz Zrenjanina, a 1977. godine odlazi u NK Zagreb.

Dok je branio za NK Zagreb postao je priča mjeseca u bivšoj državi, kada se fotografirao za studentski list „Polet” gol golcat.

“Ja sam Srbin, rođen sam Srbiji, u Lazarevu a najljepše uspomene nosim iz Zagreba. Tamo sam se oženio, tamo mi se 1978. godine rodio sin Filip, stekao sam puno prijatelja…, i jedna jedina neugodnost koja mi se u Zagrebu dogodila bile su te fotografije”, priča Šarović koji živi u Švicarskoj.

“Mora se nešto znati, ja uopće nisam znao da me fotografiraju, jer nisam vidio kameru. Nisam ekshibicionist, ne bi mi palo na pamet tako se pokazivati. U svlačionicu su ušla dva-tri mlada dečka, jedan je nosio fotoaparat ispod kaputa i potajno me fotografirao. Fotografije su objavljene u novinama, pa sam tužio taj list i dobio spor. Zastupao me Silvije Degen”, kazao je Šarović. Također, dio bogate Dinamove povijesti, makar bio…