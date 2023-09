Dominik Livaković stigao ozlijeđen na okupljanje reprezentacije

Autor: Dnevno GIŠ

Nakon klupskih uzbuđenja u HNL-u, slijedi nam i reprezentativni tjedan, u kojem će odabranici Zlatka Dalića, snage odmjeriti prvo s Latvijom na Rujevici, da bi zatim krenuli put Armenije u sklopu kvalifikacija za Euro 2024. u Njemačkoj.

Vatreni su se okupili u Zagrebu i potom oduševili navijače, čeka ih odlazak put Rijeke, a jedna vijesti iz Turske malo je zabrinula navijače Hrvatske.

Vatrena jedinica, Dominik Livaković još nije nastupio za svoj novi klub Fenerbahče, a razlog je izgleda prevencija teže ozljede, barem tako govori trener Fenera Ismail Kartal.





Dominik Livakovic ile kaleci antrenörü Haluk Kaplan arasında eğlenceli anlar. 😅🤌pic.twitter.com/fjbINJq4cq — Hasan Can Aksu (@7reporter) August 28, 2023

Bez rizika

“Livakovića je zatezao mišić. Liječnik je rekao kako je rizično da brani jer je mogao pogoršati ozljedu. Tada bi morao pauzirati tri do četiri tjedna. Nisam želio riskirati.

Mora se prilagoditi na momčad i on je na to pristao. Drugi vratar Irfan Can je odlično branio i on će sigurno igrati neke utakmice. Ali, čim Livaković zaliječi ozljedu, bit će naš prvi vratar”, izjavio je trener Fenera.









Hoće li i Dalić poštedjeti Livakovića i u vatru ubaciti Ivicu Ivušića ili Nediljka Labrovića., barem na prvoj utakmici protiv Latvije ostaje nam za vidjeti, ali nadamo se kako će Dominik skoro među vratnice.